Lo confirmó su esposa: dolor por la muerte de un reconocido periodista

Dolor en los medios de comunicación. Noah Adams, el periodista, escritor y narrador que fue una de las voces emblemáticas de la radio pública estadounidense, murió el viernes a los 84 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Neenah Ellis, quien informó que falleció en su casa de Yellow Springs, Ohio.

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Adams llegó a NPR a mediados de la década de 1970, cuando la emisora todavía daba sus primeros pasos. A lo largo de su trayectoria, acompañó la cobertura de acontecimientos centrales de la historia contemporánea, como las victorias electorales de Ronald Reagan, la caída del Muro de Berlín y los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, sus colegas destacaron especialmente su trabajo en las historias humanas. Adams solía recorrer Estados Unidos en tren y visitar pequeñas localidades para conversar con sus habitantes, tomar apuntes y construir relatos que permitieran comprender mejor sus vidas y sus comunidades.

Melissa Block, quien trabajó con él antes de convertirse también en conductora de All Things Considered, recordó su extraordinaria capacidad de observación. Según contó, sus anotaciones podían resultar casi ilegibles, pero al regresar conseguía reconstruir con palabras sencillas y precisas la personalidad de una persona o la esencia de un lugar.

Dolor en el periodismo por la muerte de un reconocido profesional.

Su estilo de entrevistas inspiró a Ira Glass

La manera de entrevistar de Adams también dejó una marca en otros referentes de la radio estadounidense. Ira Glass, creador del programa This American Life, recordó especialmente una entrevista que el periodista realizó en 1987 a Betsy Walter, una nena de ocho años cuyos padres se habían divorciado. Para ayudarla a sentirse cómoda, Adams comenzó hablando con ella sobre perros. Esa conversación inicial permitió que la niña se relajara y hablara con naturalidad sobre una experiencia familiar dolorosa. Glass destacó ese acercamiento y reconoció que el estilo del periodista influyó en el tono que posteriormente desarrollaría en su propio programa.