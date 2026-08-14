"Dolor en América TV": conmoción por la muerte de una figura fundamental del canal

América TV atraviesa un profundo dolor tras la el fallecimiento de Godofredo Lozano, histórico director de legales del canal, quien estaba encargado de armar los contratos. La noticia fue confirmada por el periodista Pablo Layus, quien compartió lo sucedido a través de sus redes sociales.

Godofredo Lozano, Director de legales de América TV.

Hasta el momento, sólo se conoce que el director de legales esperaba poder operarse para reemplazar una válvula de la arteria aorta. Sin embargo, se presentaron complicaciones en su estado de salud y la cirugía finalmente nunca llegó a concretarse.

En ese sentido, Pablo expresó su dolor por la muerte repentina de Lozano y señaló que América TV “viste su pantalla de luto”: “Dolor en América TV por la muerte repentina de su histórico director de legales Godofredo Lozano y viste su pantalla de luto”. Tras conocerse la noticia, el logo del canal fue acompañado por una cinta de luto en homenaje al histórico director de legales.

Profundo pesar por la muerte de Godofredo Lozano

Tras su fallecimiento, el abogado y docente de la carrera de Producción de Contenidos para la Comunicación fue despedido por la Universidad Nacional de La Matanza, institución en la que se desempeñaba como docente. En ese sentido, la Casa de Altos Estudios expresó su pesar por la pérdida y destacó el vínculo que Lozano había construido con sus colegas y estudiantes: “Con profundo pesar despedimos a nuestro querido docente de Producción de Contenidos. Acompañamos a sus familiares, colegas y estudiantes en este momento”.

Por su parte, desde América TV también expresaron su tristeza por la muerte de quien durante años formó parte del equipo de Legales del canal. A través de un comunicado, señalaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Godofredo Lozano, quien fue un valioso integrante del equipo de Legales. Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y compañeros en este momento tan doloroso e inesperado”.