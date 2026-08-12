Se pudrió todo entre dos famosas conductoras de América TV: "Cómo rompen las bolas”

La guerra mediática entre Marixa Balli y Marcela Baños se reavivó luego de que se conociera públicamente quién ocupará el lugar de la conductora de Pasión de Sábado durante sus vacaciones. La decisión generó sorpresa en Marcela, quien aseguró que no había sido informada previamente sobre quién sería la persona encargada de reemplazarla durante su ausencia.

Marcela Baños en Pasión de Sábado (América TV).

Tras conocerse que Marixa será quien ocupe su lugar durante dos sábados consecutivos, Marcela Baños contó cómo se enteró de la noticia y dejó en claro su sorpresa por la situación. Según relató, tomó conocimiento de la decisión a través de los medios de comunicación y no por una comunicación directa con la producción del programa. En ese sentido, durante un diálogo con Paso por América, expresó: “Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a Serantoni y no me atendía”.

Además, la conductora se mostró especialmente sorprendida por la elección de Marixa Balli para ocupar su lugar, teniendo en cuenta la histórica rivalidad que existe entre ambas figuras de la movida tropical: “Jamás creí ni jamás pensé que ella iba a decir que sí, por ser mi reemplazo, porque ella quiere ser primera. Soy yo parte de la movida tropical, soy la creadora”. Luego, en LAM, la panelista se defendió y le respondió a la conductora: “Cómo me rompen las bolas con eso. ¿Quién quiere ser la primera? ¿Quién quiere ser la única? Tengo, te juro, las bolas al plato con todo ese tipo de cosas”.

Marixa Balli reemplazará a Marcela Baños en Pasión de Sábado

Durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló cómo surgió la posibilidad de que Marixa Balli ocupara el lugar de Marcela Baños. Según explicó, él mismo le mencionó la idea a la panelista durante una conversación, aunque aclaró que en ese momento no se trataba de una propuesta formal ni de una negociación concreta. En ese sentido, el conductor recordó el antecedente entre ambas y agregó: “Te lo metí así al pasar porque recordaba también que habías quedado un poco enojada en su momento”.

A partir de ese primer comentario, la posibilidad comenzó a tomar forma y la negociación avanzó con la intervención de Pablo Serantoni, productor de Pasión de Sábado y conocido de De Brito por jugar al pádel con el conductor. Con el correr de los días, la propuesta pasó por las distintas instancias correspondientes entre Telefe y América hasta que finalmente quedó confirmada la participación de Balli.

De esta manera, Marixa Balli conducirá Pasión de Sábado durante las vacaciones de Marcela Baños. Su debut como conductora del ciclo será el sábado 15 de agosto y continuará al frente del programa durante el sábado siguiente, por lo que estará a cargo de dos emisiones consecutivas.