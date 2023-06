Se proyecta en universidades de La Plata y Buenos Aires documental sobre cosecheros en Tucumán

“Cosechando bronca, el limón en Tucumán" es el título de un documental de La Izquierda Diario y Contraimagen que expone la cruda realidad de los trabajadores de la industria citrícola en esa provincia norteña y que, de alguna manera, pone en valor nuevas experiencia de organización en el sector.

Filmado entre agosto de 2022 y abril de este año, el trabajo busca reflejar las características del trabajo temporario, de la labor a destajo y del llamado “empleo golondrina” que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras, y la incipiente forma de organización con la que buscan cambiar la situación.

“Empezamos a cubrir los cortes de ruta (de 2021) de los autoconvocados del limón, que salían a protestar por las condiciones de vida y contra las paritarias de la Uatre. Y muchos empezaron a decirnos que querían que se conozca la situación, sus luchas, sus vidas en todo el país”, repasó Javier Brat, uno de los responsables del documental.

Relató que entonces un grupo comenzó una investigación y a “entrar en contacto con cosecheros, a recorrer las fincas, a buscar trabajadores del empaque, con la idea de tener un registro directo de cuáles eran las condiciones de trabajo, de vida, y qué planteaban hacia adelante como salida”.

La mirada puesta en el rubro cobra notoriedad si se tiene en cuenta que Argentina es el primer país exportador de productos industriales derivados del limón y el octavo en exportaciones de este fruto.

A las voces de los trabajadores, “Cosechando bronca ” suma testimonios de dirigentes gremiales y empresarios y accede a un registro de imágenes que evidencian las pésimas condiciones de trabajo en las fincas.

“Lo novedoso es que los protagonistas son los trabajadores y las trabajadoras, que son quienes aparecen en toda la hora, pero también entrevistamos a patrones, a empresarios y a dirigentes de la Uatre. Y dicen cosas reveladoras que mejor no contar acá”, manifestó Brat a Télam.

Según sus realizadores, el documental también sirve para revalorizar las experiencias de organización de los trabajadores rurales, quienes en 2020 comenzaron a autoorganizarse junto a sectores de la comunidad, para cambiar sus condiciones de existencia.

“Los trabajadores no sólo denuncian sus condiciones de trabajo, sino que también empiezan a cuestionar el trabajo temporario, que no es natural, sino que se da por el monocultivo. Ellos saben que se podrían diversificar Y hablan de la contaminación de ríos y tierras. Y plantean salidas a partir de ellos, que son los que saben todo el proceso, pero no tienen las tierras”, contó Brat.

Estrenado ya en el canal de YouTube de La Izquierda Diario, el trabajo se proyectará el jueves 15 en Bellas Artes de La Plata y un día después en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y están próximas a confirmarse otras fechas en Tucumán y la ciudad de Buenos Aires.

La universidad de Jujuy, además, incorporó el documental como material académico a una de sus cátedras.

“Cosechando bronca ” tiene investigación, registro y realización de Brat, Lucho Lucero, Leire Vila, Peter Scrouch, Romeo Guerra, Gisele Lisak, Violeta Bruck; la música fue responsabilidad de Mariano Roses; color face trabajo de Gisele Ventrice y el sonido estuvo a cargo de Jorge Galiano.

Con información de Télam