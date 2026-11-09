Qué dijo Santiago del Moro tras el comentario de Marcelo Tinelli sobre el Bailando con las Estrellas

Santiago del Moro conducirá Bailando con las Estrellas, el nuevo reality de Telefe que ya genera expectativas.

El anuncio de Santiago del Moro al frente de un nuevo reality televisivo despertó comparaciones con uno de los formatos más recordados de la televisión argentina. Tras las declaraciones de Marcelo Tinelli sobre el proyecto, el conductor de Telefe rompió el silencio y explicó cuál es la propuesta que prepara para la pantalla.

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Marcelo Tinelli habló sobre el nuevo Bailando con las Estrellas de Telefe

La confirmación de que Santiago del Moro conducirá Bailando con las Estrellas generó repercusiones en el ambiente televisivo, especialmente por las similitudes que el nombre y la propuesta despiertan con Bailando por un sueño, el histórico ciclo que encabezó Marcelo Tinelli durante más de una década.

En medio de las comparaciones, el conductor y productor se refirió al nuevo formato y reveló que también trabaja en un proyecto vinculado al universo del baile. Según contó, la preparación de una nueva edición de su clásico programa comenzó hace tiempo e incluso ya habría avances importantes en materia de producción.

“Nosotros estamos preparando un Bailando ya hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo”, aseguró Tinelli al hablar sobre sus planes televisivos.

Además, aprovechó la oportunidad para hacer un comentario irónico sobre el nuevo desafío de Del Moro: “Me gusta ser inspirador de situaciones”. Sus declaraciones instalaron el interrogante sobre la convivencia de dos propuestas relacionadas con el mismo género televisivo y reavivaron las expectativas por el regreso de los formatos de baile a la pantalla.

Qué dijo Santiago del Moro sobre los comentarios de Marcelo Tinelli

Luego de las repercusiones que generaron las palabras de Tinelli, Santiago del Moro respondió durante una emisión de El Club del Moro, el ciclo radial que conduce por FM La 100.

“Se armó quilombo. Paso a paso chicos, ya les iré contando absolutamente todo. Está todo bien, es hermoso que pase todo esto y más para la televisión”, expresó el conductor, en referencia al revuelo que provocó el anuncio de su nuevo programa.

Del Moro también buscó despejar cualquier interpretación de competencia o enfrentamiento con el histórico conductor de ShowMatch. En ese sentido, destacó su trayectoria y dejó en claro la admiración que siente por su carrera profesional. “La idea es no copiar a nadie y toda mi admiración con Marcelo Tinelli, fuera de chiste”, aclaró.

Luego profundizó su reconocimiento y sostuvo que, aunque puedan existir diferencias personales, la valoración de su trabajo en televisión es independiente de cualquier cuestión. “A nivel personal, podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero en el plano profesional creo que va ser el uno históricamente, imposible de copiar”, agregó.

También insistió en que Tinelli conserva una vigencia importante dentro de la industria y reiteró su respeto por el conductor.

De qué se trata el nuevo programa de Santiago del Moro en Telefe

El nuevo programa de Santiago del Moro buscará combinar televisión, streaming y redes sociales para ampliar su llegada al público.

Más allá de las comparaciones, Del Moro adelantó algunos detalles sobre los objetivos de Bailando con las Estrellas y la estrategia que tendrá el proyecto para adaptarse a los nuevos consumos audiovisuales.

El conductor explicó que la intención es desarrollar una propuesta que tenga presencia en distintos espacios digitales y televisivos. La producción buscará integrar los clips, las redes sociales, el streaming y la emisión tradicional de Telefe, con el objetivo de ampliar el alcance del contenido.

“Estamos buscando que nos dé el 360 de los clips, las redes, el stream y el aire de Telefe. Vamos a intentar que a la gente le guste y que tenga buena reproducción. Estamos trabajando mucho”, adelantó.

Además, reveló que uno de sus objetivos personales con este formato es recuperar la posibilidad de realizar La Cumbre, un proyecto que recordó como un éxito inesperado.

La expectativa por los proyectos de Marcelo Tinelli y Telefe

Las declaraciones de ambos conductores abrieron un nuevo capítulo en la televisión argentina. Mientras Marcelo Tinelli avanza con la preparación de un posible regreso de su histórico formato, Santiago del Moro trabaja en una propuesta que busca combinar entretenimiento, televisión y plataformas digitales.

Por ahora, los dos proyectos generan expectativa y mantienen la atención sobre el futuro de los programas de baile en la pantalla nacional.