Mimi Alvarado contó cómo acompañó a El Tirri durante sus problemas con el alcohol y recordó que fue una etapa difícil que atravesó desde muy joven.

Mimi Alvarado habló sobre su extensa historia de amor con Luciano Giugno, más conocido como El Tirri, y compartió detalles de la intimidad de la pareja. En una entrevista, recordó los momentos difíciles que atravesaron, reveló cómo entiende la fidelidad y explicó qué situaciones quedaron atrás después de casi 20 años juntos.

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Mimi Alvarado contó cómo comenzó su relación con El Tirri

La historia entre Mimi Alvarado y Luciano Giugno comenzó poco después de su llegada a la Argentina, en 2005. En aquel momento, ella tenía 19 años y había viajado desde República Dominicana para visitar a su hermana Natasha Nina, maquilladora y psicóloga clínica. Aunque estudiaba periodismo y su padre imaginaba para ella un futuro en una cadena internacional como CNN, decidió quedarse en el país.

El encuentro con El Tirri se produjo a través de una amiga en común, que se los presentó en un boliche. Desde entonces, construyeron una relación que atravesó distintas etapas, con dificultades personales y períodos complejos que pusieron a prueba el vínculo.

Durante una entrevista con el periodista Rulo Schijman, la panelista recordó especialmente los años en los que tuvo que acompañar a su pareja durante sus problemas con el alcohol.

"Yo lo padecí durante 10 años, acompañándolo", reconoció en Infobae. También explicó que fue una etapa difícil porque era muy joven cuando asumió ese compromiso: "Yo era una niña y me cargué esa mochila porque quise, no porque tuviera que hacerlo".

Qué dijo Mimi Alvarado sobre la infidelidad y los acuerdos con El Tirri

Uno de los temas centrales de la conversación fue la fidelidad y la manera en que ambos construyeron acuerdos dentro de la pareja. Al ser consultada sobre si alguna vez había descubierto una infidelidad de Luciano, Mimi Alvarado diferenció las sospechas de los hechos concretos.

La panelista aseguró que nunca se enteró de que su pareja le hubiera sido infiel, aunque admitió que a lo largo de los años circularon comentarios y situaciones que despertaron dudas.

También se refirió a algunas actitudes de El Tirri que no le gustaron, aunque aclaró que pertenecen al pasado. "No hablo de cuernos sino 'perro que ladra y no muerde'", explicó durante la entrevista.

En ese sentido, dejó en claro que tiene una mirada particular sobre los vínculos y que no se considera ajena a las posibilidades que aparecen fuera de una relación. Sin embargo, distinguió entre ciertas actitudes y concretar una infidelidad.

El Tirri, los celos y la particular advertencia de Mimi Alvarado

La panelista habló sobre la fidelidad y aseguró que nunca descubrió una infidelidad de su pareja, aunque reconoció que hubo situaciones del pasado que despertaron sus sospechas. Crédito: Captura de pantalla de Infobae

Otro de los aspectos que surgieron durante la charla fue el manejo de los celos. Al ser consultada sobre si Luciano es celoso, Mimi respondió que tiene algunas actitudes, aunque no suele exteriorizarlas demasiado.

La panelista también contó que su pareja atravesó un problema de salud que lo llevó a permanecer dos meses internado y someterse a numerosos estudios médicos. Según relató, esa experiencia modificó su relación con los médicos, a quienes anteriormente evitaba.

Además, hizo referencia a los riesgos de las relaciones sexuales sin cuidados y a la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, una preocupación que también forma parte de sus conversaciones de pareja.

La contundente frase de Mimi Alvarado sobre su relación de casi 20 años

A pesar de las dificultades y las situaciones que debieron superar, Mimi Alvarado se mostró segura del vínculo que mantiene con El Tirri. Incluso, al hablar sobre la posibilidad de que su pareja se interese por otra mujer, lanzó una frase contundente: "Si no soy yo, no es nadie. No tiene ojos para otra mujer, eso te lo firmo".

La panelista también reconoció que el sentimiento es recíproco y que todavía existe una conexión especial entre ambos: "Yo no sé qué le pasó conmigo, pero a mí también me pasó con él".