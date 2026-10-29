Qué dijo Chato Prada sobre los rumores de romance con una mujer de 26 años tras separarse de Lourdes Sánchez

Chato Prada habló sobre los rumores de romance con Agostina Navarrete y negó estar comenzando una nueva relación tras su separación de Lourdes Sánchez.

Los rumores sobre la vida sentimental de Chato Prada volvieron a instalarse en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera su supuesto vínculo con Agostina Navarrete, una joven de 26 años. La información se conoció después de que Lourdes Sánchez confirmara su nueva relación, tras 16 años junto al productor televisivo.

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Qué dijo Chato Prada sobre los rumores de romance con Agostina Navarrete

En medio de las versiones sobre un posible nuevo romance, Pablo “El Chato” Prada habló con TN Show y aclaró cuál es su situación sentimental. Consultado por los rumores que lo relacionan con Navarrete, el productor fue contundente al negar que esté iniciando una relación.

“No salgo con nadie y tampoco tengo ganas”, aseguró en un mensaje de WhatsApp al medio. De esta manera, se refirió a las versiones que comenzaron a circular luego de que se conociera el nombre de la joven vinculada con él.

Además, Prada habló sobre su estado de ánimo tras la separación de Lourdes Sánchez y la confirmación de la nueva pareja de la bailarina. Ante la consulta sobre cómo atraviesa este momento personal, respondió: “Estoy bien”.

En el plano profesional, el productor dejó en claro que mantiene la atención puesta en sus compromisos laborales. “Estamos con muchos proyectos”, señaló, en referencia a las actividades que ocupan su presente.

Quién es Agostina Navarrete, la joven de 26 años vinculada al productor

Agostina Navarrete tiene 26 años, es madre de dos hijos y sería oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe

La periodista Fernanda Iglesias fue quien dio a conocer la versión sobre el supuesto acercamiento entre Prada y Agostina Navarrete durante una emisión de Puro Show, el programa de espectáculos de eltrece. Según la información difundida, Navarrete tiene 26 años, es madre de dos hijos y sería oriunda de Carlos Pellegrini, una localidad de la provincia de Santa Fe.

Después de que su nombre trascendiera públicamente, también se conocieron declaraciones que la joven habría realizado a un medio local. De acuerdo con esa información, ambos se estarían conociendo desde hacía aproximadamente un mes, aunque todavía sería pronto para definir el vínculo como una relación consolidada.

Por el momento, las versiones sobre el supuesto romance no coinciden con las declaraciones que el productor brindó a TN Show, donde negó estar saliendo con alguien.

Los audios de Chato Prada que difundió Fernanda Iglesias

Durante su intervención televisiva, Iglesias también compartió grabaciones de voz que, según explicó, le habría enviado Prada. En uno de los mensajes, el productor se dirigía a la periodista con un tono afectuoso: “¿Qué hacés hermosa? Te dejé un mensajito. Dale corazón, hablemos después más tarde".

En otro de los audios, Prada habría comentado que estaba ocupado y que podrían conversar más tarde. También habría hecho referencia a la situación personal que atravesaba en ese momento.

La periodista sostuvo que el acercamiento no sería meramente casual y aportó detalles sobre el vínculo que, según su versión, mantenían el productor y Navarrete. “Es algo bastante formal porque ya la llevó a su casa. No estaba el nene, pero él la llevó ahí que es un terreno muy íntimo”, afirmó en Puro Show.

La separación de Chato Prada y Lourdes Sánchez después de 16 años

Lourdes Sánchez confirmó su nueva relación con Francisco Liotta Hernández después de su separación de Chato Prada

Los rumores aparecieron luego de que Lourdes Sánchez blanqueara su relación con Francisco Liotta Hernández, un joven empresario. La bailarina y el productor compartieron 16 años de vida en pareja y tienen un hijo en común.

La confirmación del nuevo vínculo de Sánchez volvió a poner el foco en la vida privada de ambos y dio lugar a especulaciones sobre cómo transita cada uno esta etapa.

Mientras las versiones sobre Agostina Navarrete continúan circulando, Chato Prada aseguró que está bien, descartó estar saliendo con alguien y destacó que se encuentra concentrado en sus proyectos profesionales.