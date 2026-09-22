La difícil situación económica que vive Fantino en el gobierno de Milei: "No tengo"

Durante un diálogo con Emiliano Coroniti, el conductor de Neura stream, Alejandro Fantino, habló sobre su lugar en la televisión durante el gobierno de Javier Milei y reconoció que ya no recibe más ofertas laborales. Asimismo, aseguró con angustia que el formato de streaming no alcanzó los niveles que él esperaba.

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En su paso por la entrevista, ambas figuras periodísticas hablaron de temas generales tales como el fútbol, de la familia, del dinero, de otros deportes, de actividades y, por supuesto, también del ámbito profesional. Asimismo, Fantino reconoció que pidió un lugar en canales de televisión y su oferta fue rechazada.

En ese marco, señaló: "No tengo ofertas de tele, no me han llamado más de la tele. Tal vez no me llamaron más de la tele porque ya no soy de la tele. Es muy loco lo mío porque yo soy un tipo que no tiene territorio en donde estar porque en YouTube tampoco tengo unos números como los de Luzu u Olga y no me llaman de la tele. Las cosas que he pedido para hacer en la tele, me han dicho que no, tenia ganas de hacer alguna entrevista filosófica y me dijeron que no".

Javier Milei de gira por Nueva York

El presidente Javier Milei viajó a Nueva York este martes 22 de septiembre de 2026 para iniciar una agenda oficial en el marco de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Durante su estadía, el mandatario argentino participará en el debate de los líderes mundiales, donde pronunciará un discurso enfocado en la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas y en la postura geopolítica de su gobierno. Uno de los puntos centrales de la gira es un posible encuentro presencial con Donald Trump, quien asistirá a una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en el mismo recinto.

Según el oficialismo, esta reunión buscará afianzar la sintonía política entre ambos líderes, además de abrir canales de diálogo sobre la cooperación estratégica y la situación económica de la región. La agenda oficial se completa con reuniones diplomáticas y distinciones académicas, incluyendo un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio. Asimismo, Milei visitará la institución Yeshiva Darchei Torah para recibir el premio Ohev Yisrael, acompañado por una comitiva reducida que incluye al canciller Pablo Quirno.