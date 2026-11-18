En Primicias Ya revelaron la dura decisión que habría tomado Nelson Castro tras su polémica en la ciudad de Chiclayo, Perú.

El periodista Nelson Castro provocó una polémica en Perú tras describir a la ciudad de Chiclayo con términos despectivos durante la cobertura para TN de la visita del papa León XIV. A raíz de este hecho, Primicias Ya informó que el periodista tendría previsto pedir disculpas públicamente cuando regrese a Buenos Aires.

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Todo comenzó cuando, durante una transmisión de TN junto a Jonatan Viale, el periodista describió las condiciones de las calles y las viviendas de la ciudad: “Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y una ciudad precaria realmente”.

En ese marco, la información inédita fue revelada por Santiago Sposato durante un programa en vivo de América TV. Asimismo, planteó la posibilidad de que Castro publique un comunicado público en sus redes sociales para referirse a lo ocurrido: "Está viniendo de Roma y va a pedir disculpas cuando baje del avión".

TN Central defendió a Nelson Castro tras lo ocurrido en Perú

La señal Todo Noticias (TN) salió a respaldar a Nelson Castro en medio de la polémica que se desató en Perú por sus comentarios sobre la ciudad de Chiclayo. El canal publicó una nota titulada “La intachable carrera de Nelson Castro”, en la que repasó la trayectoria profesional del periodista.

El artículo de TN destacó los más de 40 años de carrera de Castro, su formación como médico en la Universidad de Buenos Aires, su especialización en neurología y sus coberturas periodísticas internacionales, entre ellas la Guerra del Golfo, los atentados a las Torres Gemelas, el terremoto de Haití y los conflictos en Rusia, Ucrania y Medio Oriente.

La publicación tuvo repercusión inmediatamente y varios usuarios, a pesar de destacar la trayectoria del periodista, cuestionaron sus dichos al momento de referirse a un país extranjero. Además, la publicación no mencionó directamente el episodio ocurrido en Perú.