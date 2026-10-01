La difícil decisión que tomó Denisse González en medio de su internación: "Puede salir mal"

Denisse González fue internada de urgencia por tercera vez y decidió revelar en sus redes la difícil decisión que tomó respecto a su salud.

Denisse González fue internada de urgencia por tercera vez debido a una fuerte recaída en su nivel de plaquetas, desencadenada por un trastorno autoinmune llamado púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). Tras este hecho, la influencer compartió en sus redes sociales la dura decisión que tomó respecto a su estado de salud y contó cómo continuará adelante con su recuperación.

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Denisse González decidió mostrar el proceso de su internación en su Instagram.

En ese marco, expresó: “Agarro el celular y me doy cuenta que somos 1 millón en TikTok. Todo salió bien, gracias por todo el apoyo y por acompañarme siempre. En agosto me diagnosticaron PTI: púrpura trombocitopénica idiopática. Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo”.

Luego, recordó los tratamientos que atravesó durante las últimas semanas, además de la necesidad de suspender la actividad física: “Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física. Y como siempre, hay que sacarle algo positivo a lo que nos pasa, yo decidí hacer un reto de cuatro meses”.

La difícil decisión que tomó Denisse González sobre su salud

A partir de esta situación, Denisse decidió compartir públicamente todo el proceso que atravesará durante los próximos cuatro meses a través de su canal de Youtube, incluyendo tanto los momentos positivos como aquellos días en los que no se sienta bien o no tenga ganas de continuar: “Quiero mostrarles el proceso completo, los días buenos, los días malos, cuando no tenga ganas de levantarme, cuando esté de mal humor. Tengan en cuenta que esto puede salir bien como puede salir mal”.

Para cerrar, explicó que su objetivo será comprobar cuánto puede transformar su cuerpo y su vida en ese período y utilizó una conocida frase de Moria Casán para describir el momento que atraviesa: “Yo quiero ver personalmente hasta cuánto puedo llegar a cambiar mi cuerpo y mi vida en tan solo cuatro meses. Y como dice Moria: hay que entrar en el agujero para salir del agujero. Yo ya entré, ahora toca salir”.