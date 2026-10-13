"Es difícil de creer": murió una conocida exparticipante de Gran Hermano a los 46 años

Una recordada exparticipante de Gran Hermano Estados Unidos murió a los 46 años según los datos obtenidos por la revista People.

La exparticipante de la octava temporada de Gran Hermano Estados Unidos emitido por CBS, Amber Siyavus, murió a los 46 años según documentos obtenidos por la revista People. Sin embargo, la causa oficial de su muerte, hasta el momento, no trascendió de manera pública.

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Luego de conocerse la noticia, distintas figuras del programa le dedicaron mensajes de despedida. En ese marco, Julie Chen Moonves expresó: "Descansa en paz, Amber. Es difícil de creer, pero sé que regresaste a nuestro hogar eterno con nuestro Creador. Gracias por tu bondad y honestidad. Te recordaremos con cariño". Por otra parte, el ganador de la temporada, Dick Donato, recordó a Siyavus con una sentidas palabras en sus redes sociales.

Siyavus había alcanzado notoriedad en 2007, cuando ingresó al reality emitido por CBS y terminó la competencia en el séptimo lugar. Durante su paso por la casa, se destacó por su personalidad sensible y sus reacciones emocionales, que la convirtieron en una de las participantes más recordadas de aquella edición.

La tragedia familiar que golpeó a Amber Siyavus

Amber Siyavus atravesó una difícil situación familiar en enero de 2018 cuando su hija, Lexi Tomcavage, de 18 años, fue encontrada sin vida en Ohio. Según los informes difundidos por la prensa estadounidense, el caso fue investigado como un aparente suicidio. Durante su paso por el reality, Siyavus había hablado públicamente sobre su vínculo con Lexi y su experiencia como madre.

Años después, la exparticipante del programa enfrentó distintos problemas judiciales en el estado de Nevada. En febrero de 2020 se declaró culpable de intentar resistirse a un agente policial utilizando un vehículo, luego de un episodio en Henderson en el que, según la acusación, intentó alejarse en su automóvil mientras un policía se encontraba parcialmente dentro.

Luego, en septiembre de ese mismo año, Siyavus se declaró culpable de un delito grave de falsificación vinculado con giros postales de Western Union. La Justicia le impuso otra condena de prisión suspendida y hasta dos años de libertad condicional.