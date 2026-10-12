El conmovedor descargo de una figura de TN tras la muerte de su madre: "No será fácil”

Matías Bertolotti atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, Nilda. A raíz de esta dolorosa pérdida, el reconocido meteorólogo de TN compartió un conmovedor descargo en su cuenta personal de Instagram, donde le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

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En ese marco, acompañó un carrusel de imágenes junto a su madre con un emotivo mensaje en el que recordó las enseñanzas que recibió durante su infancia: “Qué mujer. Desde chico aprendí a crecer y sentir la vida con vos, me enseñaste lo bueno y lo malo de todo, me cuidaste hasta lo que más pudiste. Lo que te hice renegar por Dios, como las tres veces que te lleve a la comisaría de chico”.

Luego, el meteorólogo hizo referencia al acompañamiento de Nilda en su crecimiento personal y profesional, especialmente en las distintas etapas de su vida: “De más grande el entender todo sobre mí, mi pasión por las nubes, las tormentas y el tiempo, el bancar la locura de la carrera, el entender mi vida personal, y en aceptarme en todas las formas que se puede aceptar y entender a una persona”.

Publicación de Matías Bertolotti en Instagram junto a su madre.

Las sentidas palabras de Matías Bertolotti

Por otro lado, Bertolotti destacó el legado que le dejó su madre: “Hoy me dejás un legado tremendo, porque tengo la súper responsabilidad de continuar con esto y tratar de estar al menos un poco a tu altura. No será fácil pero te juro con todo mi corazón que lo voy a intentar”.

En el cierre de su publicación, el meteorólogo le agradeció por todo lo vivido y le dedicó una última despedida: “Solo decirte gracias. Descansá en paz como te lo merecés. Seguí mandando audios allá arriba, dale un beso al viejo y a la familia. Y siempre te voy a recordar por lo que fuiste, sos y serás... Una madre con todas las letras. Besos al cielo y te amo con toda mi alma”.