El conmovedor descargo de una figura de TN tras la muerte de su madre: "No será fácil”

Matías Bertolotti atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, Nilda. A raíz de esta dolorosa pérdida, el reconocido meteorólogo de TN compartió un conmovedor descargo en su cuenta personal de Instagram, donde le dedicó unas sentidas palabras de despedida.
En ese marco, acompañó un carrusel de imágenes junto a su madre con un emotivo mensaje en el que recordó las enseñanzas que recibió durante su infancia: “Qué mujer. Desde chico aprendí a crecer y sentir la vida con vos, me enseñaste lo bueno y lo malo de todo, me cuidaste hasta lo que más pudiste. Lo que te hice renegar por Dios, como las tres veces que te lleve a la comisaría de chico”.
Luego, el meteorólogo hizo referencia al acompañamiento de Nilda en su crecimiento personal y profesional, especialmente en las distintas etapas de su vida: “De más grande el entender todo sobre mí, mi pasión por las nubes, las tormentas y el tiempo, el bancar la locura de la carrera, el entender mi vida personal, y en aceptarme en todas las formas que se puede aceptar y entender a una persona”.
Las sentidas palabras de Matías Bertolotti
Por otro lado, Bertolotti destacó el legado que le dejó su madre: “Hoy me dejás un legado tremendo, porque tengo la súper responsabilidad de continuar con esto y tratar de estar al menos un poco a tu altura. No será fácil pero te juro con todo mi corazón que lo voy a intentar”.
En el cierre de su publicación, el meteorólogo le agradeció por todo lo vivido y le dedicó una última despedida: “Solo decirte gracias. Descansá en paz como te lo merecés. Seguí mandando audios allá arriba, dale un beso al viejo y a la familia. Y siempre te voy a recordar por lo que fuiste, sos y serás... Una madre con todas las letras. Besos al cielo y te amo con toda mi alma”.