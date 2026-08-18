Tras la polémica que se desató luego de que Matías Bertolotti cuestionara a Ricardo Canaletti por un comentario que había realizado contra los hinchas de River Plate posterior a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional durante una transmisión de TN, el meteorólogo rompió el silencio y habló sobre el hecho en redes sociales.
Tras la controversia, el twittero libertario Fran Casaretto publicó el fragmento en el que Matías cuestionó los dichos del periodista de policiales y afirmó que el meteorólogo lo había amenazado. Rápidamente, Bertolotti decidió contestar la publicación en X y aclarar lo sucedido.
En ese sentido, expresó: “Che Fran, de corazón eh, ¿alguna vez vas a titular correctamente? Yo no amenacé a nadie y dije: ‘Si después en la calle te insultan, que ojo, está mal que insulten, no vengas a llorar’. Es un simple cruce de ideas que me pareció desubicado de su parte tratar así a hinchas”.
Qué dijo Ricardo Canaletti sobre los hinchas de River
La rivalidad entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti se originó luego de una serie de polémicas declaraciones que el periodista de policiales realizó un día antes sobre River Plate y sus hinchas. Todo ocurrió el domingo 16 de agosto, después del triunfo de River por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors. En ese momento, TN realizaba una cobertura desde el estadio Monumental, Santiago Martella analizaba el encuentro y Canaletti intervino desde el estudio.
Asimismo, el periodista cuestionó el análisis del cronista sobre las decisiones arbitrales del encuentro: “Yo te veo mal. Te veo rodeado de, bueno, escúchame una cosa, un gol en offside y el otro un penal que no fue. Y vos estás hablando del partido de ayer de Boca. Pero escúchame, ¿dónde saliste?”. Luego, al final de la cobertura, continuó: “Ahora acá acabas de ver un partido donde estos muertos, que no ganan estos muertos, que hay un problema con el cementerio de Chacarita porque fue a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River. Esta gente que te rodea vos, que yo no sé si está viva o muerta”.