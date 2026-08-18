Matías Bertolotti rompió el silencio y habló sobre su polémica con Ricardo Canaletti tras sus dichos sobre los hinchas de River Plate.

Tras la polémica que se desató luego de que Matías Bertolotti cuestionara a Ricardo Canaletti por un comentario que había realizado contra los hinchas de River Plate posterior a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional durante una transmisión de TN, el meteorólogo rompió el silencio y habló sobre el hecho en redes sociales.

River Plate derrotó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Tras la controversia, el twittero libertario Fran Casaretto publicó el fragmento en el que Matías cuestionó los dichos del periodista de policiales y afirmó que el meteorólogo lo había amenazado. Rápidamente, Bertolotti decidió contestar la publicación en X y aclarar lo sucedido.

En ese sentido, expresó: “Che Fran, de corazón eh, ¿alguna vez vas a titular correctamente? Yo no amenacé a nadie y dije: ‘Si después en la calle te insultan, que ojo, está mal que insulten, no vengas a llorar’. Es un simple cruce de ideas que me pareció desubicado de su parte tratar así a hinchas”.

Qué dijo Ricardo Canaletti sobre los hinchas de River

La rivalidad entre Matías Bertolotti y Ricardo Canaletti se originó luego de una serie de polémicas declaraciones que el periodista de policiales realizó un día antes sobre River Plate y sus hinchas. Todo ocurrió el domingo 16 de agosto, después del triunfo de River por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors. En ese momento, TN realizaba una cobertura desde el estadio Monumental, Santiago Martella analizaba el encuentro y Canaletti intervino desde el estudio.

Asimismo, el periodista cuestionó el análisis del cronista sobre las decisiones arbitrales del encuentro: “Yo te veo mal. Te veo rodeado de, bueno, escúchame una cosa, un gol en offside y el otro un penal que no fue. Y vos estás hablando del partido de ayer de Boca. Pero escúchame, ¿dónde saliste?”. Luego, al final de la cobertura, continuó: “Ahora acá acabas de ver un partido donde estos muertos, que no ganan estos muertos, que hay un problema con el cementerio de Chacarita porque fue a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River. Esta gente que te rodea vos, que yo no sé si está viva o muerta”.