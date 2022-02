Diego Torres suma una cuarta fecha en Buenos Aires de su gira "Atlántico a pie"

El músico y compositor Diego Torres agregó una nueva función para el 27 de mayo y sumó así cuatro fechas en el teatro Gran Rex, en el paso por territorio porteño de su gira "Atlántico a pie", que también lo llevará por Rosario y Córdoba.

De esta manera, el artista se presentará el 19, 20, 21 y 27 de mayo en el coliseo porteño, el 2 de junio hará lo propio en el Metropolitano de Rosario y el 4 de junio recalará en la cordobesa Plaza de la Música.

Diego Torres había lanzado a principio de mes la gira en coincidencia con el video del tema “Para sentirme libre”, que lo reúne con el grupo brasileño de reggae Natiruts, corte de difusión de su nuevo disco.

Consultado por Télam en junio pasado acerca de su gusto por las canciones románticas, Torres señaló que “son las más difíciles de hacer porque tienen que tener ese lenguaje justo y equilibrado para que diga las cosas de una manera simple y poética pero no empalagosa”.

“Siempre me gustó hablar de un amor que cualquiera pueda usar para su propia relación y necesitamos la balada que es un género que no sé si está olvidado o bastardeado por esta música nueva. Igualmente conozco artistas de género urbano a los que le gustan las canciones que tienen sentimientos y afectos pero no pueden meterla allí porque tienen 114 acordes”, abundó entre risas el también actor.

Con información de Télam