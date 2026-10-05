Diego Leuco estalló contra Flor de la V y estalló el escándalo en la TV: "Lo digo sin pudor"

Durante una transmisión en vivo de Los Profesionales de Siempre, conducido por Florencia de la V en El Nueve, el periodista Damián Rojo aseguró que el ciclo de La Peña de Morfi (Telefe) llegaría a su fin en el mes de noviembre. Frente a este hecho, Diego Leuco aprovechó su espacio en Luzu TV y compartió un desahogo sobre la fake new y, además, apuntó contra la conductora del programa de primicias.

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En ese marco, el conductor del programa de streaming reflexionó sobre el estado actual de los medios: "Quiero hablar del hate en los medios, porque no me preocupa tanto que una persona anónima tire hate en redes. Me preocupa mucho más el hate y la irresponsabilidad de los medios de comunicación y de personas que se presentan como periodistas profesionales en las cámaras".

Luego, desmintió la información que circuló durante las últimas semanas: "Lo desmiento como lo desmintió el programa, por suerte le fue súper bien. Lo digo sin pudor porque a La Peña le va bien desde hace 10 años". Asimismo, exigió una disculpa para la producción del canal y el quipo: "Quiero pedir disculpas por mis compañeros de La Peña, en ese programa trabajan 50 productores, hay 50 familias que viven de un programa como La Peña"

Diego Leuco apuntó duramente contra Flor de la V

Asimismo, sostuvo su postura frente a los hechos e hizo un pedido especial para Flor de la V: "Por suerte yo tengo mucho laburo, a mí la verdad que jueguen, se burlen o hagan chistecitos sobre un programa en el que estoy yo no me preocupa tanto. Pero sí quiero que le pidas disculpas, Flor y todo el equipo, a toda la gente que trabaja en La Peña de Morfi y que sí se quedaría sin trabajo si se termina el programa”.

Finalmente, cuestionó al programa por revelar una primicia que no estaba verificada: "Gente que tengo que escuchar que se re preocupa por los demás y se recontra cagan en el laburo de la gente, me impresiona la impunidad con la que lo hacen. A Florencia de la V no le gustó cuando se enteró por los medios que le sacaban Intrusos y ponían otra dupla de conductores, ¿por qué hace lo mismo ahora? Insisto, no por los conductores que somos unos privilegiados, sino por el grupo de personas que se rompe el ort.. para hacer el mejor programa posible"