El desolador testimonio de Connie Ansaldi sobre la muerte de su madre: "Brutal"

Mediante una conmovedora publicación de Instagram, Connie Andalsi recordó a su madre a 30 años de su fallecimiento. Asimismo, la presentadora de televisión explicó el profundo impacto que tuvo esta pérdida en su vida y compartió con sus seguidores un recuerdo muy personal.
En ese marco, Connie acompañó una emotiva imagen con unas palabras en las que recordó la última mañana que compartió con su madre y relató cómo fue aquel momento: “El 30 de septiembre de 1996, mi mamá me saludaba como todas las mañanas. Me dió esos besos seguidos y pegados que dan las mamás en los cachetes, mientras te aprietan en un abrazo protector”.
Luego, continuó con su relato y recordó que aquella mañana parecía ser como cualquier otra, sin imaginar que pocas horas después su vida cambiaría para siempre: “Nada extraordinario y todo extraordinario. Me dijo te quiero mucho (siempre me lo decía) y yo con el apuro por llegar bien al trabajo, me di vuelta y me fui. Apenas 3 horas después, mi mamá ya no estaba más en este plano”.
La conmovedora reflexión de Connie Ansaldi
Asimismo, reflexionó sobre el impacto que tuvo aquel acontecimiento en su vida y en la de su familia, y recordó cómo el paso del tiempo modificó la manera de atravesar lo sucedido: “Brutal. Inesperado. Como todo lo que sucede sin que tengamos control alguno. A partir de ese momento, mi vida y la de mi familia, cambiaron para siempre. El paso del tiempo es muy traicionero”.
Finalmente, habló sobre las sensaciones que aparecen con el paso de los años y destacó que, pese al tiempo transcurrido, el recuerdo de su madre permanece intacto en su vida: “Por un lado trae alivio y cierto olvido. Y por otro, te vuela 30 años de un plumazo y todo sucedió ayer. Mami (todos le decíamos mami) nunca se fue. Simplemente nos cuida desde otro lugar”.