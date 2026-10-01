El desolador testimonio de Connie Ansaldi sobre la muerte de su madre: "Brutal"

La panelista Connie Ansaldi publicó una conmovedora imagen para recordar a su madre a 30 años de su muerte y reflexionó sobre el hecho.

Mediante una conmovedora publicación de Instagram, Connie Andalsi recordó a su madre a 30 años de su fallecimiento. Asimismo, la presentadora de televisión explicó el profundo impacto que tuvo esta pérdida en su vida y compartió con sus seguidores un recuerdo muy personal.

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En ese marco, Connie acompañó una emotiva imagen con unas palabras en las que recordó la última mañana que compartió con su madre y relató cómo fue aquel momento: “El 30 de septiembre de 1996, mi mamá me saludaba como todas las mañanas. Me dió esos besos seguidos y pegados que dan las mamás en los cachetes, mientras te aprietan en un abrazo protector”.

Publicación de Connie Ansaldi en su cuenta de Instagram.

Luego, continuó con su relato y recordó que aquella mañana parecía ser como cualquier otra, sin imaginar que pocas horas después su vida cambiaría para siempre: “Nada extraordinario y todo extraordinario. Me dijo te quiero mucho (siempre me lo decía) y yo con el apuro por llegar bien al trabajo, me di vuelta y me fui. Apenas 3 horas después, mi mamá ya no estaba más en este plano”.

La conmovedora reflexión de Connie Ansaldi

Asimismo, reflexionó sobre el impacto que tuvo aquel acontecimiento en su vida y en la de su familia, y recordó cómo el paso del tiempo modificó la manera de atravesar lo sucedido: “Brutal. Inesperado. Como todo lo que sucede sin que tengamos control alguno. A partir de ese momento, mi vida y la de mi familia, cambiaron para siempre. El paso del tiempo es muy traicionero”.

Finalmente, habló sobre las sensaciones que aparecen con el paso de los años y destacó que, pese al tiempo transcurrido, el recuerdo de su madre permanece intacto en su vida: “Por un lado trae alivio y cierto olvido. Y por otro, te vuela 30 años de un plumazo y todo sucedió ayer. Mami (todos le decíamos mami) nunca se fue. Simplemente nos cuida desde otro lugar”.