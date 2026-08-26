El desolador anuncio que realizó Connie Ansaldi a los 52 años: “Es muy difícil”

Connie Ansaldi reveló en su cuenta de Instagram la dura decisión que tuvo que tomar tras varios años de reiteradas críticas.

En 2024, la comunicadora Connie Ansaldi creó CUX, una aplicación de asistencia para la salud mental basada en inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto generó críticas desde sus comienzos y, dos años después, la periodista confirmó a través de Instagram que había decidido ponerle fin. La decisión marcó el cierre de una iniciativa en la que había trabajado durante varios años.

Durante el lanzamiento de la plataforma, distintos profesionales de la salud cuestionaron la propuesta de combinar inteligencia artificial con herramientas vinculadas a la salud mental. A pesar de las críticas, Connie explicó que la aplicación no pretendía reemplazar el trabajo de psicólogos ni psiquiatras, sino ofrecer una herramienta de asistencia complementaria para los usuarios.

Dos años después, la actriz y comediante reveló que decidió ponerle un cierre a su proyecto más personal y explicó las dificultades que atravesó para sostenerlo: “Después de cuatro años, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida como emprendedora: cerrar CUX. Hubo algo que no conseguí, un socio tecnológico que se enamorara de CUX, tanto como yo”.

Comunicado oficial de CUX en Instagram.

Qué fue CUX, la aplicación de Connie Ansaldi

CUX fue una aplicación de asistencia emocional basada en inteligencia artificial desarrollada en Argentina por Connie Ansaldi. Diseñada originalmente para ofrecer acompañamiento y contención psicológica las 24 horas del día, la herramienta permitía a los usuarios dialogar en un entorno seguro para aliviar el estrés o la ansiedad, expandiendo también sus servicios hacia el ámbito corporativo y gubernamental.

Luego, la plataforma fue contratada por el municipio de Trenque Lauquen para brindar soporte a sus ciudadanos. Sin embargo, esto generó diversas asociaciones de profesionales de la salud mental que criticaron fuertemente la iniciativa, argumentando los riesgos de delegar la atención clínica en un algoritmo.

Frente a las duras críticas que recibió, la fundadora de la app defendió el proyecto, aclarando de forma recurrente que la aplicación funcionaba como un bot de acompañamiento primario y nunca pretendió reemplazar la terapia tradicional ni el diagnóstico de psicólogos o psiquiatras.