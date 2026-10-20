La desgarradora última foto que compartió Antonio Grimau antes de morir: "Desde ese tiempo"

El ambiente de la cultura y el espectáculo argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Antonio Grimau a los 82 años. El emblemático galán y referente del teatro, cine y televisión dejó un vacío enorme en la escena nacional. En este marco, las redes sociales se llenaron de homenajes e inevitablemente cobró repercusión la desgarradora última foto que el actor compartió en su perfil de Instagram antes de su partida.

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Se trata de un sentido posteo en el que Grimau recordó a su colega y amigo Osvaldo Laport, con quien compartió un éxito rotundo en la época dorada de las telenovelas. En la imagen, donde se los ve juntos y abrazados, el entrañable artista dedicó unas palabras cargadas de afecto con motivo del cumpleaños del actor uruguayo: "Mi muy querido Ova, desde ese tiempo de Horizontes, mi cariño por vos no ha dejado de crecer y mi admiración tampoco. ¡¡Feliz cumple, querido amigo!!".

La frase "Desde ese tiempo" no tardó en resonar entre sus seguidores, quienes invadieron la publicación con mensajes cargados de nostalgia, recordando no solo aquella icónica producción, sino también los grandes éxitos de los que formaron parte juntos, como Soy gitano. La foto, cargada de camaradería y nostalgia, terminó convirtiéndose de manera imprevista en el último mensaje público de afecto de Antonio Grimau hacia una de las personas más queridas de su trayectoria.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Antonio Grimau

La confirmación de su deceso fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y el ámbito teatral, conmoviendo a generaciones enteras de espectadores que siguieron su extensa y consagrada carrera artística en producciones como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Padre Coraje y Valientes.