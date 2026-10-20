La desgarradora entrevista que le hicieron a Antonio Grimau días antes de morir: "Hay que tirar del hilito"

El ambiente de la cultura y el espectáculo argentino atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse este martes la muerte de Antonio Grimau a los 82 años. La triste noticia, anunciada por la Asociación Argentina de Actores, generó de inmediato un aluvión de homenajes de colegas, amigos y seguidores que recordaron su inoxidable trayectoria en la ficción nacional. En este marco de despedida, cobró un valor enorme una de sus últimas apariciones televisivas en el programa Implacables (El Nueve), apenas tres semanas antes de morir, donde el histórico artista dejó definiciones reveladoras sobre la actuación, la mente humana y su amor incondicional por las tablas.

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Con más de seis décadas de carrera a sus espaldas, el intérprete nacido como Antonio Rebolini fue una figura icónica de la pantalla y el teatro del país. Galán indiscutido de clásicos inolvidables como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Soy gitano o Valientes, y descollante en producciones como la biopic Sandro de América, Grimau supo ganarse un lugar privilegiado en el corazón del público gracias a su carisma y versatilidad.

La última revelación de Antonio Grimau en televisión

Durante su charla con Implacables, el actor se metió de lleno en las entrañas de su oficio y explicó de qué manera abordaba la composición de cada trabajo que le tocaba interpretar. Fiel a su estilo reflexivo, Grimau sostuvo que todos los intérpretes deberían atreverse a "tirar del hilito" al momento de buscar un rol, ya que estaba convencido de que "tenemos todos los personajes adentro", sin importar cuán alejados parezcan de la vida cotidiana.

Para argumentar su postura, el artista remarcó que ese abanico interno es infinito y abarca desde un asesino hasta el personaje más romántico. Al detallar estas facetas tan extremas, hizo hincapié en la complejidad y la dualidad de la naturaleza humana, revelando cómo él mismo buscaba conectar con esas partes más oscuras que habitan dentro de cada persona para lograr darle verdad y vida a sus papeles en la ficción.

Además de abordar su metodología actoral, la entrevista sirvió para ratificar una vez más que la actuación fue el gran sostén de su vida frente a las duras tragedias personales que debió atravesar. El escenario, según el propio Grimau, fue siempre su refugio definitivo para levantarse y seguir adelante, dejando una enseñanza y un legado artístico que quedará marcado para siempre en la memoria de la ficción argentina.