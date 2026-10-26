La desgarradora muerte que golpea a Georgina Barbarossa: "No puedo creerlo".

La muerte de Marcelo Trepat generó tristeza en el ambiente artístico argentino. El actor y cantante, que desarrolló una extensa trayectoria en televisión y teatro musical, falleció este domingo 24 de octubre a los 62 años. Una de las despedidas más emotivas fue la de Georgina Barbarossa, quien compartió un mensaje cargado de dolor y agradecimiento.

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“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto. Tengo el corazón destrozado, Marce querido”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotografías junto a él. “Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo”, agregó, dejando en evidencia el vínculo que habían construido a lo largo de los años.

El mensaje de Georgina Barbarossa y el recuerdo de una amistad

El mensaje de Georgina Barbarossa a la memoria de Marcelo Trepat.

En su despedida, Barbarossa también evocó el lugar que Trepat había elegido para vivir durante sus últimos años: Villa Giardino, en Córdoba. Allí, según expresó la conductora, su recuerdo permanecerá presente: "En cada plantita, en cada flor de Giardino estás. Siempre, siempre”, escribió.

Uno de los fragmentos más conmovedores del posteo estuvo relacionado con las circunstancias de su muerte: “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto…”, manifestó, con palabras que reflejaron el impacto de la pérdida.

La conductora también expuso: "Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos, en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí”, añadió. Finalmente, cerró: “Te amo con todo mi corazón”. La publicación terminó con una referencia a una broma privada que compartían: “Why? Because”, una frase que Georgina identificó como “nuestro eterno chiste”.