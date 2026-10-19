La desgarradora frase con la que Nelson Castro despidió a Fernando Confessore en vivo: "Deja..."

El dolor sigue presente en la pantalla de Todo Noticias y eltrece tras la trágica noticia de la muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo que acompañó a las familias argentinas durante tres décadas. En medio del shock y la tristeza por su repentino fallecimiento a los 58 años, fue Nelson Castro quien le dedicó unas breves pero profundas palabras que calaron hondo en el público.

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Al aire de Telenoche, el reconocido periodista y conductor apeló a un emotivo proverbio para resumir el huella que dejó Confessore en los pasillos del canal y en el recuerdo de sus compañeros. "Hay un proverbio que dice que 'de la vida uno se lleva lo que da y deja lo que tiene'. Confessore se lleva mucho, por todo lo que ustedes escucharon, que fue haber dado. Dio amor, generosidad, estímulo, capacidad, rigor y calidad de buena persona", expresó visiblemente consternado.

Sus palabras generaron un momento de profunda emoción en el estudio. Su compañera de dupla, Dominique Metzger, hizo un enorme esfuerzo para contener las lágrimas y no quebrarse en vivo antes de ir a la pausa, cerrando el bloque con una tierna despedida dedicada al querido "chico del tiempo": “Confe, beso al cielo y para tu familia”.

La tristeza en la televisión por la partida de Confessore

La partida de Confessore, quien trabajaba en el señal desde 1995 y sufrió un infarto a la madrugada en su casa del barrio de Versalles, dejó un vacío inmenso entre sus allegados y en la audiencia que día a día se informaba con su trabajo.