Liliana Parodi atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su hermana Claudia, quien falleció luego de enfrentar una larga enfermedad. La periodista y ex gerenta de programación de América TV compartió la noticia en sus redes sociales con una conmovedora carta.

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"De repente, el mundo se detiene y esa que fui con vos también se va", escribió Parodi al comienzo de la publicación, que acompañó con distintas fotografías de ambas.

En su mensaje, recordó el camino que eligió su hermana al convertirse en madre. Claudia tuvo ocho hijos y llegó a ser abuela de once nietos. "Nunca podré saber cómo habrán sido tus días y noches para criar y cuidar a una familia tan numerosa. Lo hiciste en silencio, sin quejarte", expresó.

Liliana Parodi despidió a su hermana Claudia.

El recuerdo de los últimos momentos que compartieron

En otro tramo de la carta, Parodi hizo referencia a la enfermedad que atravesó Claudia y al acompañamiento que pudo brindarle durante ese período. "Prefiero sentir que estuvimos este tiempo compartido con mucha felicidad porque, junto con Uli, pudimos mimarte, darte algunos gustos, reírnos, ponerse los dos siempre en contra mío para hacerme renegar, mirar chimentos y comentarlos, armar reuniones familiares, festejar cumpleaños, pasear por Chascomús, ver a Colapinto desde el balcón, ir con los hermanos a ver a Palito, comer todo lo rico que pudieras y compartir pequeños grandes momentos que ahora son inolvidables", continuó.

"Gracias a la vida que me dio esta oportunidad de tenerte cerca y cuidarte", escribió y concluyó en sus redes: "Siento tu amor y protección conmigo. Te amo, Hermanichu".