Desgarrador: las publicaciones del hijo de Ernestina Pais por el Día de la Madre

Benicio Guyot homenajeó a su mamá, Ernestina Pais, en una fecha especialmente difícil para su familia. En el primer Día de la Madre desde la muerte de la periodista y conductora, el joven compartió en Instagram una serie de fotografías familiares que despertaron emoción en las redes sociales. Sin necesidad de escribir un mensaje, eligió recordar a su mamá a través de imágenes de distintos momentos de su vida.

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El hijo de Ernestina publicó postales antiguas en blanco y negro para rendirle homenaje. En una de las imágenes se puede ver a la conductora y, en otra fotografía que acompañó la publicación, aparece Benicio junto a ella y a su padre, Alejandro Carlos Guyot Maschwitz.

El joven no agregó palabras ni una dedicatoria al posteo: simplemente colocó un corazón rojo sobre las imágenes, un gesto sencillo para recordar a su mamá. Más tarde, Benicio volvió a compartir otra fotografía en la que aparece a solas con Ernestina. De esta manera, eligió mantener presente el recuerdo de la conductora a través de momentos íntimos de su historia familiar.

Qué determinó la Justicia sobre la muerte de Ernestina Pais

En paralelo al homenaje de su hijo, la investigación judicial por la muerte de Ernestina Pais llegó a su fin. La fiscal Carolina Asprella resolvió cerrar la causa luego de recibir los resultados de la pericia accidentológica, el último estudio que permanecía pendiente en el expediente.

El informe descartó fallas mecánicas en el Honda City negro que conducía la periodista y no encontró indicios de intervención de terceras personas. Con esos resultados, la Justicia de San Isidro consideró concluida la investigación sobre el hecho ocurrido el 26 de junio en un cruce ferroviario.