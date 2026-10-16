El desgarrador mensaje de la hija de Fernando Confessore tras la muerte de su padre: "Toda la eternidad"

La hija de Fernando Confessore, Julieta, compartió con sus seguidores una emotiva historia tras la muerte del meteorólogo de Todo Noticias.

El meteorólogo, periodista e investigador científico de Todo Noticias, Fernando Confessore, murió este viernes a los 48 años. Tras la trágica noticia, su hija, Julieta, compartió una conmovedora historia en sus redes sociales para recordar a su padre.

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En ese marco, Julieta eligió una foto de su infancia como homenaje. En la imagen aparecen juntos, al lado de un árbol, como parte de un recuerdo que ahora tiene un profundo significado. Asimismo, en otra historia, expresó: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

Publicación de la hija de Fernando Confessore, Julieta, en Instagram.

La noticia fue revelada por Mario Massaccesi quien recordó al profesional que durante tres décadas comunicó el clima en la televisión argentina: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”.

Finalmente, el conductor señaló: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

El extenso recorrido de Fernando Confessore en TN

Confessore se formó como meteorólogo en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en 1992. Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, institución en la que permaneció hasta 1994 y se especializó en la interpretación de imágenes satelitales.

En diciembre de 1995 se incorporó al equipo de meteorología de ARTEAR y comenzó a aparecer en la pantalla de TN. Dos años después, en 1997, se convirtió en columnista y presentador del pronóstico en el noticiero TN de 7 a 9. Luego, en 2000 participó en una capacitación de la Organización Meteorológica Mundial sobre comunicación científica en los medios y, en 2006, publicó junto a Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos.