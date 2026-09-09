El deseo que Chiche Gelblung no llegó a cumplir: "No me quiero morir sin hacer…”

Samuel “Chiche” Gelblung falleció este 9 de septiembre a los 82 años luego de sufrir complicaciones durante su internación en el Sanatorio Los Arcos. Sin embargo, antes de su fallecimiento, el periodista había compartido una reflexión sobre la muerte y confesado que existía un deseo que le hubiera gustado cumplir.

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Chiche Gelblung tenía 82 años cuando falleció.

El histórico periodista atravesaba su segunda internación luego de haber pasado un mes internado en terapia intensiva por una trombosis en el tobillo que derivó en otras complicaciones. Asimismo, durante su último tiempo atravesó varias observaciones médicas debido a cuadros respiratorios y febriles.

En ese sentido, al hablar sobre su relación con la muerte y recordar algunas de las situaciones que atravesó a lo largo de su carrera, expresó: “No me asusta y no se encuentra entre mis proyectos. Además, con mi trabajo la desafié muchas veces. Les tuve que explicar a los médicos que quería salir del sanatorio porque deseaba ir al canal, ya que no lo consideraba un trabajo, sino algo terapéutico”.

El sueño que no pudo concretar Chiche Gelblung

Luego, se refirió a su estado de salud y a la importancia que tenía el trabajo en su vida: “Voy peleándola porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien. Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo, aunque lo que me motiva no es solo el trabajo. Tengo la cultura del esfuerzo aprendida de mi viejo. No me imagino jubilado; uno tiene la edad de sus proyectos y yo tengo proyectos; sueño con ellos. Quizás no se cumplan, pero los tengo”.

Finalmente, confesó cuál era uno de los proyectos que todavía tenía pendiente y que esperaba concretar antes de fallecer: “No me quiero morir sin hacer un diario impreso de corte popular que tendría, de movida, 40.000 compradores. Si lo logro, me convierto en un genio. Tengo a la gente para hacerlo, pero no la plata para concretarlo”.