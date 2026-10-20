Se desconcen las causas: murió una famosa periodista deportiva a los 43 años

Una querida periodista deportiva falleció a los 43 años y la noticia fue confirmada por la señal en la que trabajó durante un largo tiempo.

La periodista venezolana Milagros Cofiño murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por Meridiano TV, señal en la que trabajó durante un largo tiempo. Sin embargo, hasta el momento, ni su familia ni otros medios de comunicación brindaron información oficial sobre las causas de su fallecimiento.

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La periodista Milagros Cofiño murió a los 43 años.

Tras conocerse la noticia, varios compañeros de profesión compartieron emotivos mensajes de despedida en las redes sociales. Entre ellos, Tomás Muñoz publicó unas sentidas palabras: “Hoy me levanto con una infausta noticia, el lamentable fallecimiento de Milagros Cofiño; hermosa persona que pude conocer en mis inicios televisivos en Meridiano TV. Que Dios te dé la paz y el descanso a tu alma, mi niña. Nunca entenderé esta decisión”.

Por otro lado, Richard Méndez también se sumó a las despedidas y destacó el cariño que sentía por Cofiño: “Dolorosa noticia entrarme del fallecimiento de una de las personas más maravillosas que conocí en la televisión. Dios te tenga en su gloria querida amiga. Descansa en paz, Milagros Cofiño”.

Quién era la periodista venezolana Milagros Cofiño

Milagros Cofiño fue una periodista y conductora deportiva venezolana que desarrolló gran parte de su carrera en Meridiano Televisión, uno de los principales canales deportivos de Venezuela. Durante su paso por la pantalla, se dedicó a la cobertura de acontecimientos deportivos y a la comunicación vinculada con el fútbol y otros deportes.

Su recorrido profesional también estuvo relacionado con el Bloque de Armas, grupo de medios al que pertenece Meridiano. En ese entorno, Cofiño trabajó frente a las cámaras y participó en coberturas y entrevistas deportivas. A lo largo de su carrera, Cofiño se ganó el reconocimiento de colegas y televidentes que seguían la información deportiva en la televisión venezolana. En los últimos años se radicó en España junto a su pareja, Guillermo Guerra, y sus dos hijos.