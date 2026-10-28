Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito en la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido al Río de la Plata, cuando su vehículo tuvo un incidente con una moto. Tras lo ocurrido, la conductora rompió el silencio y contó su versión de los hechos durante una transmisión de Radio 10.

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En ese contexto, Pazos explicó que el tránsito avanzaba lentamente y que se encontraba detrás de una camioneta cuando ocurrió el episodio: “Veníamos a paso de hombre, literalmente, me quedo atrás de una camioneta blanca y se para, playa de estacionamiento la General Paz en ese momento, yo tenía distancia con la camioneta de adelante, yo la verdad soy de utilizar de una manera impresionante los espejos retrovisores y yo la verdad que no vi, no vi al señor ni nada por el estilo”.

Luego, la periodista detalló cómo se produjo el choque y relató que se detuvo inmediatamente para comprobar el estado del hombre: “Ni bien yo hago un movimiento, la moto que venía atrás mío me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor. Yo con el susto que me pegué estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor, nunca me dijeron de hacer un test de alcoholemia, chicos. Yo venía del gimnasio y venía para acá, no llegué al punto de tomar a la mañana”.

Nancy Pazos sufrió un accidente en la Avenida General Paz

La periodista Nancy Pazos protagonizó un accidente de tránsito este martes 27 de octubre cuando circulaba por la avenida General Paz, a la altura de la calle Zapiola, en dirección al Río de la Plata. El episodio ocurrió cuando una motocicleta impactó contra el espejo lateral del vehículo de la conductora.

Tras el choque, el motociclista, de 44 años, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Personal del SAME lo asistió y lo trasladó al Hospital Pirovano con politraumatismos y lesiones superficiales, aunque se informó que estaba fuera de peligro. Después del accidente, circularon versiones que indicaban que Pazos se habría negado a realizarse un test de alcoholemia y que no habría asistido al motociclista.