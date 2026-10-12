Alerta absoluta por lo que reveló Nancy Pazos sobre Javier Milei en vivo: "Vos también"

Nancy Pazos se refirió en C5N a las discusiones dentro del gobierno de Javier Milei sobre un posible aumento del bono para jubilados el año que viene. La periodista señaló que el "ala política" viene reclamando medidas para mejorar los ingresos y las comparó con el denominado "plan platita". Aunque consideró "bienvenida" una eventual suba, les dejó un mensaje al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Pazos sostuvo que el sector político del oficialismo viene pidiendo medidas para mejorar el panorama económico. "El ala política viene pidiendo un poco de ‘plan platita’, para decirlo de alguna manera, un poco más de ‘populismo’, llámenlo como quieran", afirmó.

En ese contexto, contó que escuchó a una persona especializada en jubilaciones y pensiones referirse a una de las propuestas que circulan dentro de la administración nacional: aumentar el bono que cobran los jubilados a partir del próximo año. "Una de las ideas que hay dando vuelta en el Gobierno es subir el bono de jubilados para el año que viene", señaló la periodista.

Pazos aclaró que recibiría positivamente una medida de ese tipo, aunque remarcó que sería excepcional y no reactivaría la economía. "Bienvenido que aumenten el bono. La verdad, bienvenido", expresó.

La periodista Nancy Pazos se la pudrió al presidente Javier Milei en vivo.

La advertencia de Nancy Pazos a Milei y Caputo

Sin embargo, la periodista también dirigió un mensaje al ministro de Economía y al Presidente. "Le quiero decir algo a Caputo... Si es que Caputo lo hace el año que viene, ¿no?", introdujo Pazos antes de completar: "Toto, acordate algo, o Javo, a vos también te lo digo, a Sergio Tomás no le alcanzó el ‘plan platita’, así que imaginate".