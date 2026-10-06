Cómo es el departamento de Cami Mayan: las fotos

La influencer mostró diferentes sectores de la vivienda y permitió conocer algunos detalles de la renovación

Cami Mayan mostró algunos de los espacios de su departamento y permitió conocer el resultado de un proyecto de renovación que llevó varios meses. La influencer compartió imágenes de una vivienda donde predominan los tonos tierra, los muebles de diseño y una estética cálida que combina funcionalidad y estilo.

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Cómo es el departamento de Cami Mayan

La vivienda de Cami Mayan se caracteriza por una decoración sobria y contemporánea, con una paleta de colores neutros que atraviesa buena parte de los ambientes. Los tonos crema, beige y marrón aparecen en muebles, textiles y objetos decorativos, generando una atmósfera cálida y armónica.

El proyecto fue realizado junto a un estudio de arquitectura y permitió transformar diferentes sectores de la propiedad. Las imágenes compartidas por la influencer muestran una selección cuidada de materiales, formas y piezas de mobiliario, con una clara apuesta por el diseño.

La combinación entre elementos modernos y otros de inspiración clásica aparece como uno de los principales rasgos de la vivienda. Cada ambiente mantiene una identidad propia, aunque todos conservan una estética general coherente.

El departamento de Cami Mayan fue renovado durante varios meses con una propuesta que combina tonos tierra, materiales naturales y muebles de diseño.

El living de Cami Mayan: tonos neutros y diseño

Uno de los sectores que más se destaca es el living. El ambiente tiene como protagonista un amplio sillón blanco ubicado en el centro de la escena, acompañado por una alfombra de cuadros en tonos crema y marrón.

La elección de la alfombra aporta textura y genera un contraste visual con la superficie clara del sofá. A su alrededor, diferentes objetos y muebles mantienen la gama cromática predominante en el resto del departamento.

El resultado es un espacio de apariencia luminosa y relajada, donde las líneas simples y los colores naturales permiten que algunos elementos decorativos adquieran mayor protagonismo.

El dormitorio de Cami Mayan y su decoración

El dormitorio continúa con la estética cálida que caracteriza al departamento. La cama se destaca por la presencia de almohadones de diferentes texturas y tonalidades, que aportan profundidad y evitan que el ambiente resulte excesivamente uniforme.

Otro de los detalles más llamativos es el respaldo de la cama, diseñado con formas curvas y orgánicas. Esta elección rompe con las líneas rectas presentes en otros sectores y le da al dormitorio una personalidad particular.

La combinación de textiles y colores suaves refuerza la sensación de confort y mantiene la línea minimalista presente en el resto de la vivienda.

Cómo es el comedor del departamento de Cami Mayan

El comedor y el baño incorporan piezas de diseño y algunos detalles de color que aportan contraste a la paleta neutra del departamento.

El comedor de Cami Mayan combina funcionalidad con piezas de diseño. La mesa ovalada de madera funciona como elemento central y está acompañada por sillas de inspiración mid-century en azul marino.

Este color representa uno de los contrastes más marcados dentro de una decoración dominada por los tonos neutros. Sobre la mesa se encuentra además una lámpara colgante de estilo contemporáneo, que suma un elemento moderno al conjunto. La combinación de muebles de inspiración clásica con accesorios actuales permite mantener una estética sofisticada sin perder calidez.

El baño y los detalles de diseño

El baño conserva la estética sobria del resto del departamento, aunque incorpora algunos elementos que aportan color. Entre ellos se destaca una cortina rayada en azul y blanco, que funciona como punto focal dentro del ambiente.

El espacio se completa con espejos, lámparas de formas redondeadas y distintos accesorios de líneas simples. Así, el departamento de Cami Mayan mantiene una misma identidad en sus diferentes ambientes: tonos naturales, formas orgánicas y una selección de objetos que prioriza tanto el diseño como la comodidad.