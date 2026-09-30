Quién es Cami Mayan: la historia de la influencer que brilla en Luzu TV

Cami Mayan nació y creció en Villa Santa Rita junto a su familia antes de comenzar una nueva etapa de su vida en el Reino Unido.

Cami Mayan se convirtió en una figura reconocida de las redes sociales y el streaming argentino. Su exposición pública creció a partir de su relación con Alexis Mac Allister, pero con el tiempo construyó un camino propio vinculado con la moda, el lifestyle y la comunicación, hasta llegar a la pantalla de Luzu TV.

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Cami Mayan: sus primeros años en Villa Santa Rita

Camila Mayan nació y creció en Villa Santa Rita, un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, junto a sus padres y su hermana menor, Belén. La vida familiar ocupó un lugar importante durante su infancia y adolescencia, etapa que recuerda marcada por la cercanía con sus seres queridos.

Ese vínculo con su entorno también influyó en la manera en que vivió uno de los grandes cambios de su juventud. A los 21 años decidió dejar Buenos Aires para acompañar a Alexis Mac Allister durante su carrera como futbolista en el Reino Unido. El desarraigo significó un cambio profundo en su vida cotidiana y en su relación con su círculo más cercano.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister: una relación que terminó en conflicto

La relación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister se extendió durante varios años y tuvo un momento especialmente significativo durante el Mundial de Qatar 2022. La influencer acompañó al futbolista durante la competencia en la que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo.

Poco después de la obtención del título, la pareja terminó su relación. Mac Allister posteriormente inició un vínculo con Ailén Cova, una amiga de toda la vida, con quien actualmente tiene una hija.

Tras la separación, Mayan dejó la vivienda que compartía con el futbolista en el Reino Unido y regresó a Buenos Aires. Tiempo después, inició un reclamo judicial contra Mac Allister y solicitó una compensación económica de 6 millones de dólares por la convivencia que mantuvieron durante casi tres años.

En relación con la disputa, la influencer expresó: “Soy una hormiguita al lado de un gigante”, al referirse a la situación judicial que mantiene con el futbolista.

La carrera de Cami Mayan como influencer

Después de la ruptura, la exposición mediática de Cami Mayan aumentó considerablemente. Sin embargo, su actividad profesional fue más allá de la repercusión generada por su vida sentimental.

En redes sociales comparte contenidos relacionados con moda, belleza, estilo de vida y diferentes aspectos de su rutina. También trabaja con marcas a través de Instagram y muestra algunos de los tratamientos estéticos que realiza.

Su formación académica también forma parte de su recorrido profesional. Mayan es Licenciada en Administración, carrera que cursó en la Universidad de Buenos Aires bajo la modalidad a distancia. Además, se desempeña como estilista, actividad vinculada con uno de los principales ejes de sus contenidos digitales.

Cami Mayan en Luzu TV encontró un nuevo espacio profesional como conductora de “Patria y Familia”, donde comparte pantalla con figuras del streaming argentino.

Cami Mayan en Luzu TV: su presente en Patria y Familia

El streaming se convirtió en una nueva etapa profesional para la influencer. Actualmente, Cami Mayan es una de las integrantes de Patria y Familia, programa de Luzu TV en el que se desempeña como conductora.

Su participación en el ciclo le permitió ampliar su perfil público y trasladar su experiencia en redes sociales a un formato de entretenimiento en vivo. Allí comparte espacio con otros referentes del streaming y aborda temas relacionados con actualidad, cultura, espectáculos y situaciones de la vida cotidiana.

De esta manera, su trayectoria pasó de estar principalmente asociada a su relación con un futbolista de la Selección Argentina a consolidarse alrededor de sus propios intereses y proyectos profesionales. Su presencia en Luzu TV representa, además, una nueva instancia dentro de una carrera que comenzó en las redes y que continúa expandiéndose en los medios digitales.