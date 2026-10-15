Denisse Gonzalez volvio a ser internada y confirmó la peor noticia: “Las plaquetas…”

Denisse González sorprendió este miércoles 14 de octubre a todos sus seguidores al comunicar que tuvo que ser internada nuevamente, luego de las tres que ya había cursado recientemente por las sucesivas caídas más que drásticas en sus plaquetas en sangre. Si bien la última había sido el 29 de septiembre, la ex Gran Hermano tuvo que volver a instalarse en el hospital para que sigan estudiando la púrpura trombocitopénica idiopática que padece.

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Esto lo dio a conocer la propia exparticipante del reality, quien subió a sus redes una foto desde la cama del centro médico. "Cuarta internación, las plaquetas volvieron a bajar", explicó a sus seguidores, dando a conocer también la decisión que tomó respecto a su futuro más cercano: "Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre".

La historia que subió Denisse González sobre su salud.

Denisse González y su primera noche internada

La joven había conmocionado a muchos en una reciente entrevista con María Laura Santillán para Infobae, al hablar de los oscuros pensamientos que tuvo durante su primera noche en el hospital. "Yo cuando llego a la guardia, por rutina, me tenían que volver a sacar sangre. Ese día a mí el laboratorio me dio trece mil. Cuando voy a la clínica me termina dando mil y ahí la médica de ahí me mira y me dice: 'Tengo que internarte'. Yo la miro y le digo: 'Mirá, hacé lo que tengas que hacer, yo me quiero curar'. Dicho y hecho, esa noche me interné", contó.

Seguido a ello, expuso: "Esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho. Lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije".