Conmoción por una nueva internación de Denisse González: "Tratamientos"

Denisse González sorprendió este martes 29 de septiembre a todos sus seguidores al comunicar que tuvo que ser internada nuevamente, luego de las dos que ya había cursado en el término reciente por sucesivas caídas más que drásticas en sus plaquetas en sangre. Si bien llevaba varias semanas en su casa, la ex Gran Hermano tuvo que volver a instalarse en el hospital para que sigan investigando la púrpura trombocitopénica idiopática que la aqueja.

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"Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", expuso a través de su cuenta de Instagram, con un video donde se la podía ver comiendo en la cama del hospital. "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir!", concluyó la mediática.

Una gran cantidad de personas se explayaron en los comentarios, incluyendo su pareja, Bautista Mascia, quien dejó en claro que la acompañará todas las veces que haga falta. También La Tora, otra exjugadora de Gran Hermano, le envió buenos deseos en este momento.

Denisse González y su primera noche internada

La joven había conmocionado a muchos en una reciente entrevista con María Laura Santillán para Infobae, al hablar de los oscuros pensamientos que tuvo durante su primera noche en el hospital. "Yo cuando llego a la guardia, por rutina, me tenían que volver a sacar sangre. Ese día a mí el laboratorio me dio trece mil. Cuando voy a la clínica me termina dando mil y ahí la médica de ahí me mira y me dice: 'Tengo que internarte'. Yo la miro y le digo: 'Mirá, hacé lo que tengas que hacer, yo me quiero curar'. Dicho y hecho, esa noche me interné", contó.

Denisse González durante su internación.

Seguido a ello, expuso: "Esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho. Lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije".