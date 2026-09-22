Denisse González rompió el silencio y contó la verdad sobre su diagnóstico: "Mi enfermedad se llama..."

Luego de transitar un largo tiempo con problemas de salud derivados de una detección de plaquetas bajas, Denisse González habló por primera vez sobre su diagnóstico médico. En ese sentido, explicó que padece de púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye por error las plaquetas, que son células de la sangre fundamentales para la coagulación y si no se controla, cualquier incidente puede derivar en una hemorragia interna.

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Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), la ex participante de Gran Hermano (Telefe), aseguró: "Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática. En mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó. Si bien me asusté mucho los primeros días, los médicos me tranquilizaron bastante".

Asimismo, reflexionó sobre su diagnostico y aceptó la idea de una nueva realidad: "Uno no elige las enfermedades que le tocan, pero sí puede elegir cómo atravesarlas. Uno no puede controlar la vida. Sé que tengo una enfermedad, pero yo no soy la enfermedad. De a poco voy a recuperar mi vida normal pero en el mientras tanto, me adapto".

El diagnóstico médico de Denisse González

Luego, añadió detalles sobre la gravedad de su diagnóstico: "Yo llegué a tener mil plaquetas. Al mínimo contacto o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar, entonces yo corría riesgo de tener una hemorragia interna".

Finalmente, afirmó que se encuentra estable. Sin embargo, reconoció que el proceso todavía la afecta emocionalmente: "Es muy raro cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenes que afrontar. Estoy muy sensible. Me hace mal verme así. Estaba en un estado de riesgo, entonces no me podía ni siquiera lavar los dientes".