El inesperado anuncio de Denisse González sobre su salud: “Tenemos que…”

Denisse Gonzales recibió los informes médicos del progreso de salud tras estar internada y decidió compartir la información con sus seguidores.

Luego de varias semanas de haber salido de su internación, la ex participante de Gran Hermano (Telefe), Denisse González, recibió una buena noticia acerca del progreso de su salud y decidió compartirla con sus seguidores a través de sus redes sociales.

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En ese marco, la influencer aseguró que los médicos lograron encontrar el tratamiento indicado para su cuadro y explicó cómo continuará el seguimiento de su salud: “Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal. Seguimos con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados, pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas”.

Tras esta noticia, sus seguidores le enviaron numerosos mensajes de apoyo tanto a ella como a su pareja, el ex ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia. Por su parte, la influencer agradeció profundamente cada mensaje de aliento y destacó la importancia de las muestras de apoyo recibidas.

Qué le pasó a Denisse González

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Denisse González fue internada por primera vez a fines de julio, después de realizarse un chequeo médico de rutina. Los estudios detectaron una caída bastante severa en el nivel de plaquetas, que llegó a valores muy bajos, por lo que los médicos decidieron dejarla internada para realizar estudios y comenzar un tratamiento.

Denisse González quedó internada tras un chequeo de rutina.

Durante esos días, Denisse González habló públicamente sobre cómo estaba atravesando la situación y llevó tranquilidad sobre su evolución: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”.

Además, Denisse explicó que los médicos investigaron distintas posibles causas de la disminución de plaquetas. Según contó ella misma, presentaba moretones y petequias, y los especialistas descartaron diferentes enfermedades y posibles orígenes del cuadro. Recibió tratamientos con corticoides y gammaglobulina, aunque inicialmente no lograron una respuesta definitiva. Después de recibir el alta, González tuvo que ser internada nuevamente debido a una nueva caída abrupta de sus plaquetas.