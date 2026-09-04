Denisse González confirmó una triste noticia tras volver a ser internada: "No sé si me voy a curar"

Denisse González volvió a comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales para contar cómo sigue su cuadro clínico, luego de haber atravesado dos internaciones de urgencia vinculadas a una fuerte baja de plaquetas. La influencer se mostró cautelosa a la hora de dar detalles sobre su evolución y reconoció la incertidumbre que le genera no tener aún un diagnóstico certero.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué dijo Denisse González sobre su nueva internación?

"Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre", expresó en el posteo que compartió con sus seguidores.

Denisse González habló sobre su estado de salud.

La frase que más repercusión generó fue la que remarcó el momento que atraviesa: reconoció que todavía no sabe cuándo, ni siquiera si, va a recuperarse por completo, y que tampoco tiene certezas sobre cuándo terminarán los controles hematológicos frecuentes a los que debe someterse, que ya suman más de treinta extracciones de sangre.

Los planes de Denisse González

Pese al panorama incierto, González decidió no quedarse paralizada mientras los estudios arrojen resultados favorables. Contó que, en la medida en que los análisis lo permitan, retomará de a poco su rutina habitual: volver a trabajar, entrenar, generar contenido y salir de su casa, aunque aclaró que está dispuesta a frenar sin drama si en algún momento su cuerpo se lo exige. Según explicó, necesita volver a moverse para sostenerse anímicamente durante este proceso.

Hasta el momento, los médicos que la atienden no lograron identificar la causa de fondo de su cuadro, algo que ella misma confirmó públicamente al aclarar que todavía no tiene una respuesta clara sobre el origen del problema. Esa falta de diagnóstico es, según contó, uno de los aspectos que más le cuesta sobrellevar del proceso.

El posteo de Denisse González.

De cara a los próximos días, la influencer adelantó que seguirá informando a sus seguidores sobre la evolución de sus estudios, aunque evitará compartir detalles técnicos día a día para no generar mayor ansiedad en su comunidad, tal como ella misma explicó en su descargo. Por el momento, no trascendió un parte médico oficial sobre su situación.