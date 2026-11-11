Denisse González y un nuevo anuncio sobre su salud: "El camino está siendo..."

La influencer y creadora de contenido, Denisse González, atraviesa su quinta internación luego de ser diagnosticada con Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI), también conocida como púrpura trombocitopénica inmune. A través de un mensaje publicado en sus redes, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) relató los hechos.

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En ese marco, Denisse explicó que los médicos aún buscan estabilizar el cuadro autoinmune. Sin embargo, llevó tranquilidad al asegurar que en unos días le dan el alta: “Vamos por la 5ta internación. El camino para encontrar el tratamiento indicado está siendo largo, pero seguimos en esa. En unos días ya me voy a casita, así que quédense tranquilos”.

Además, la explicación estuvo acompañada de una fotografía tomada desde su propia perspectiva, en la cual muestra su brazo extendido hacia arriba con una vía intravenosa asegurada con cinta adhesiva sobre el antebrazo y conectada a una bomba de infusión electrónica.

Denisse González atraviesa su quinta internación luego de ser diagnosticada con Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI).

Esta quinta internación médica ocurre luego de que la influencer sufriera una fuerte recaída en su nivel de plaquetas. En ese entonces, los médicos debieron realizarle una punción de médula ósea para estudiar a fondo el origen de este descenso sostenido.

Qué le pasó a Denisse González

La exparticipante de Gran Hermano atraviesa desde hace varios meses un problema de salud que modificó su rutina y la obligó a realizar reiteradas internaciones. En septiembre contó públicamente que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una enfermedad autoinmune que provoca que el organismo destruya sus propias plaquetas.

La situación comenzó a fines de julio, cuando se realizó estudios de rutina y los médicos detectaron que tenía apenas 3.000 plaquetas, una cifra muy inferior a los valores habituales. Desde entonces atravesó distintos tratamientos y controles médicos. En algunas oportunidades recibió el alta, pero las recaídas y las nuevas bajas en sus valores hicieron que tuviera que regresar a la clínica.