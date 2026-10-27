La conmovedora revelación de Denisse González sobre su salud: "Hay que ser valientes"

Denisse González compartió con sus seguidores unas conmovedoras palabras sobre su progreso médico tras sufrir su cuarta internación por una nueva recaída en sus niveles de plaquetas.

Denisse González recibió el alta médica luego de atravesar su cuarta internación por una nueva recaída en sus niveles de plaquetas. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) regresó a su casa para continuar con el tratamiento y compartió una sentida reflexión con sus seguidores sobre el proceso de recuperación que viene atravesando.

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A través de su cuenta de Instagram, la influencer anunció la noticia y expresó su emoción por volver a su hogar después de varias semanas de controles y atención médica. Además, comenzó a compartir videos y vlogs en su canal de YouTube para mostrar en detalle cómo vivió esta etapa y contar su experiencia con su comunidad.

En ese contexto, González publicó un mensaje de agradecimiento para todas las personas que la acompañaron durante los momentos más difíciles y destacó la importancia del apoyo que recibió a lo largo de este proceso: “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes. Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola. Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”.

Qué le pasó a Denisse González

La exparticipante de Gran Hermano, Denisse González, atravesó una nueva internación en octubre debido a una recaída en su cuadro de salud. La influencer contó a través de sus redes sociales que sus niveles de plaquetas habían vuelto a bajar, situación que requirió atención médica y la llevó a suspender temporalmente parte de sus actividades para concentrarse en su recuperación.

Asimismo, explicó que padece púrpura trombocitopénica inmune (PTI), una afección que provoca una disminución de las plaquetas en la sangre. Desde que recibió el diagnóstico, viene compartiendo parte de su experiencia y los distintos tratamientos que realiza para controlar el cuadro.