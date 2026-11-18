Tras retirarse del fútbol profesional, Maxi López comenzó a desarrollar una nueva faceta laboral vinculada a la televisión, los negocios y el entretenimiento.

Después de construir una extensa carrera en el fútbol internacional, Maxi López atraviesa una etapa muy diferente de su vida. Tras pasar más de dos décadas en Europa, el exdelantero regresó a la Argentina y comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales, con proyectos vinculados a la televisión, los negocios y el entretenimiento.

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De qué trabaja Maxi López después de retirarse del fútbol

El retiro de las canchas no significó el final de la actividad profesional para Maxi López. Luego de colgar los botines, el exfutbolista encontró en los medios de comunicación una oportunidad para desarrollar una faceta que hasta entonces había permanecido en segundo plano.

Su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara, marcó un antes y un después en esta nueva etapa. El programa le permitió acercarse al público desde un lugar diferente al deportivo y mostrar aspectos de su personalidad que no solían aparecer durante su carrera como futbolista.

La experiencia también le abrió las puertas a otros proyectos relacionados con la televisión y el entretenimiento. Su intención es aprovechar la popularidad que consiguió en esta etapa para construir un camino profesional que combine la comunicación, el deporte y los negocios.

Además, conserva intereses empresariales vinculados al fútbol y participa en proyectos deportivos en Europa, por lo que mantiene una conexión con el ámbito en el que desarrolló gran parte de su vida profesional.

Por qué Maxi López decidió volver a vivir en Argentina

Detrás del cambio laboral de Maxi López también existe una razón familiar. Durante más de veinte años, el exdelantero residió en distintos países europeos, donde desarrolló su carrera deportiva y formó una nueva familia junto a Daniela Christiansson.

Con ella tuvo dos hijos menores (Elle y Lando), mientras que Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación anterior con Wanda Nara, permanecieron en la Argentina.

La distancia con sus hijos mayores fue uno de los factores que lo llevó a reconsiderar sus prioridades. Aunque durante años organizó su vida entre Europa y el país, la posibilidad de pasar más tiempo con los tres adolescentes comenzó a tener cada vez más importancia.

En una entrevista con La Nación, el exfutbolista explicó que su participación en MasterChef Celebrity también representaba una oportunidad para permanecer durante una temporada más extensa cerca de ellos.

Lo que inicialmente podía parecer una propuesta laboral terminó convirtiéndose en una decisión personal mucho más importante: establecerse nuevamente en la Argentina para estar cerca de sus cinco hijos.

Maxi López y su nueva etapa en la televisión con MasterChef Celebrity

La participación en el programa de Telefe representó una experiencia novedosa para Maxi López, acostumbrado durante años a la exposición vinculada exclusivamente con el deporte.

En distintas entrevistas, entre ellas las que brindó a La Nación e Infobae, reconoció que esta incursión en el entretenimiento le permitió descubrir habilidades y posibilidades profesionales que no había explorado anteriormente.

El reality también le dio la oportunidad de compartir más momentos cotidianos con Valentino, Constantino y Benedicto, algo que había sido difícil de sostener durante sus años de residencia en Europa.

Su presencia en televisión amplió su llegada a una audiencia que quizás no seguía de cerca su trayectoria futbolística. De esta manera, comenzó a construir una imagen pública asociada también con el humor, la espontaneidad y su vida familiar.

Maxi López mantiene intereses empresariales relacionados con el deporte y busca consolidar nuevos proyectos profesionales más allá de su carrera como futbolista.

Cuáles son los proyectos de Maxi López fuera del fútbol

Aunque la televisión ocupa un lugar importante en su presente, Maxi López no abandonó sus intereses empresariales. El exdelantero continúa relacionado con iniciativas deportivas europeas y mantiene proyectos vinculados con el mundo del fútbol.

Su objetivo es consolidar una actividad que no dependa exclusivamente de su pasado como jugador y que le permita desarrollarse en diferentes ámbitos.

Así, entre los negocios, la comunicación y el entretenimiento, López comenzó a escribir un nuevo capítulo profesional. El regreso a la Argentina no solo modificó su rutina laboral, sino que también respondió a una búsqueda personal: construir una vida más cercana a sus cinco hijos después de muchos años de distancia.