La decisión de El Trece con Joaquín Levinton tras la denuncia en su contra: "El canal quiere"

El Trece tomó una posición cautelosa frente al escándalo que estalló luego de que se hiciera pública la denuncia contra Joaquín Levinton, cantante de Turf y jurado de Es mi sueño, uno de los programas más importantes de la pantalla del canal.

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De qué trata la denuncia

La presentación judicial fue realizada por una mujer identificada como Paula, quien según lo difundido en LAM habría mantenido un vínculo con Levinton durante varios años. La denuncia refiere a presuntos episodios de violencia física, psicológica y abuso sexual que, de acuerdo con el relato, se habrían producido entre 2015 y 2020. El caso tomó estado público luego de que la periodista Karina Iavícoli expusiera detalles del expediente en televisión.

Del otro lado, el cantante negó categóricamente las acusaciones. Aseguró a través de sus redes sociales que la mujer nunca fue su pareja, que él mismo habría sido víctima de acoso por parte de ella y que ya existía un antecedente judicial vinculado a la situación. Además, sostuvo contar con registros de comunicaciones y otras pruebas que respaldarían su versión. "Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación", expresó el músico.

La cautela de Guido Kaczka

Consultado sobre el futuro de Levinton en el programa, el conductor de Es mi sueño evitó adelantar definiciones. "Con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", sostuvo, marcando la postura inicial del canal frente al escándalo.

Qué pasará con los programas grabados

Por el momento, El Trece emitirá los ocho programas que ya tiene grabados con la participación de Levinton como jurado, por lo que esas emisiones seguirán su curso normal. Sin embargo, el canal evalúa qué hacer con las próximas grabaciones y aguarda el descargo público completo del músico antes de tomar una decisión definitiva. Según reveló Damasia Ochoa en Primicias Ya: "De todos modos, me dicen que el canal quiere evaluar la continuidad o no".

En El Trece analizan sacar a Joaquín Levinton del jurado.

Un detalle que no pasó inadvertido fue la emisión del miércoles 30, ya con la denuncia en plena circulación: Levinton no apareció en el programa y Nahuel Pennisi, quien ya había participado anteriormente como jurado del ciclo, ocupó su lugar. Por ahora no se sabe con certeza si se trató de una casualidad, una decisión provisoria o un primer indicio del rumbo que tomará la situación, ya que el canal no confirmó públicamente ningún reemplazo definitivo.