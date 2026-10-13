Decisión tomada en América: confirmaron quien reemplazará a Yanina Latorre

América TV tomó una decisión de cara a las próximas jornadas de uno de sus programas de espectáculos más importantes. Yanina Latorre anunció que se ausentará de la conducción y, antes de irse, dejó confirmado quién se hará cargo del ciclo durante su ausencia.

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Fue en el cierre de SQP cuando la conductora sorprendió a su audiencia con la novedad: “Los dejo por unos días, me voy a Madrid”. Su ausencia comenzará este martes 13 de octubre, aunque no precisó cuántos días estará fuera del país.

¿Quién la reemplazará a Yanina Latorre en SQP?

La encargada de ocupar su lugar será Sabrina Rojas. Fue la propia Yanina quien lo confirmó al aire: “Va a estar Sabrina acá, reemplazándome”. Se trata de la misma conductora que la suple cada vez que se ausenta del ciclo, por lo que no se trata de una incorporación nueva ni de un cambio definitivo en la conducción.

El anuncio llegó en medio de una situación particular: en pleno feriado, SQP no salió en vivo y se emitieron informes repetidos. Yanina aclaró en sus historias de Instagram que la decisión fue del canal y que ella estuvo en el estudio junto a su equipo. “Hubiera ido en vivo, pero son decisiones que no dependen de mi voluntad”, explicó, según se informó.

La conductora se mostró contenta por un paso importante que estaría por dar en su carrera, aunque no dio detalles. Algunos medios indicaron que el viaje podría estar relacionado con una nueva propuesta laboral, pero se trata de una versión sin confirmar, ya que ella no precisó el motivo.

Sabrina Rojas reemplazará a Yanina Latorre.

Una rutina que se repite

No es la primera vez que Sabrina Rojas queda al frente del programa. Ya lo había hecho durante las vacaciones de Yanina en enero, cuando volvió a demostrar su buen desempeño, y en otras ausencias de la conductora. Mientras tanto, el programa seguirá su curso con el mismo equipo de panelistas, a la espera de saber cuándo regresa Latorre a la conducción.