Danielik le dio en donde más le duele a Brian Sarmiento tras su separación: "No fue nunca..."

Danelik dejó atrás el perfil bajo que había elegido tras su separación de Brian Sarmiento y este 30 de septiembre publicó en sus redes sociales un descargo entre lágrimas. La influencer, que ya había confirmado la ruptura, apuntó contra el exfutbolista por su manera de manejar la situación y dejó una frase que tocó el corazón mismo de la relación.

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El detonante: la televisión

Durante los primeros días, la mediática intentó procesar el final de la pareja en silencio. Incluso había difundido un comunicado en X en el que pedía respeto a los cronistas de espectáculos y explicaba que necesitaba alejarse para sanar. Sin embargo, esa tranquilidad se quebró cuando Sarmiento se refirió al tema en televisión.

Danielik se refirió a su separación con Brian Sarmiento.

Para Danelik, esa aparición rompió un acuerdo tácito entre ambos. "Yo voy a expresar mi sentir en esta situación, porque me lastimó una banda la manera en la que quiere manejarse. Primero me decís que nos respetemos ¿y después salís a hablar cosas en la tele?", reprochó en un video casero.

La joven reconoció que grabarlo no fue sencillo. "Lo que me costó grabar este video, porque odio que me vean vulnerable y hablar de mi intimidad. Pero no voy a ser la tonta que se quede callada por respetar a quien no me respeta", sostuvo.

Recuerdos hechos pedazos

En sus historias de Instagram, Danelik mostró cómo rompía fotos de la pareja y objetos vinculados a su paso por el programa. Sobre esas imágenes escribió: "Se puede ser todo en esta vida, pero ser FALSO con uno mismo nahhh. De verdad, me rompió el corazón la persona que me decía que me AMABA. Una banda".

La frase que más duele

El momento más crudo de su relato llegó cuando puso en duda todo lo vivido junto a Sarmiento. Según su versión, él intenta presentarla como alguien que malinterpreta los hechos. "Me quiere dar vuelta todo, como que yo soy la loca que interpreta mal las cosas. ¿Y saben por qué más me duele? Porque siento que estuve con una persona que nunca conocí y que todo lo que dijo, no fue nunca real. Siento una desilusión horrible", confesó.

Lejos de casa y con una mudanza por delante

Más allá del golpe emocional, la influencer describió el costado práctico de la separación. "De verdad yo no quería hacer esto. Estaba muy tranquila afrontando todo, que estoy re lejos de mi casa, me tengo que volver a mudar con una banda de cosas, yo quería estar tranquila pero no se puede, no me dejaron", lamentó.

Del otro lado, Sarmiento había dejado su postura en una declaración breve: "Es mi prioridad hacerme respetar". Mientras tanto, el reclamo de Danelik se resume en dos pedidos: que se respete su intimidad y que cesen las declaraciones que, según ella, agrandaron la herida.