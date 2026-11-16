Daniela Celis rompió en llanto tras hablar sobre el fuerte accidente de Thiago Medina: "Se me moría"

Durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), Daniela Celis no pudo contener las lágrimas al recordar el difícil momento que atravesó cuando Thiago Medina sufrió un grave accidente en la moto. La exparticipante de Gran Hermano contó cómo vivió ese momento y repasó el impacto que tuvo la situación en su vida y en la de sus hijas.

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El creador de contenido, Thiago Medina, sufrió un choque muy grave en moto el 12 de septiembre de 2025 en Moreno que lo dejó al borde de la muerte. Tras impactar contra un auto, estuvo casi un mes en terapia intensiva antes de lograr recuperarse.

En ese contexto, reveló que, antes de conocer lo ocurrido, intentó comunicarse con Thiago en reiteradas oportunidades porque tenía la sensación de que algo no estaba bien: “Atiende el teléfono la voz de una mujer que me dice 'Dani, estamos esperando tu llamado. Uf, Thiago tuvo un accidente, necesitamos que vengas urgente. En ese momento me empezó a temblar el cuerpo de una manera. Lo primero que pregunto es '¿está vivo?'. Me dicen 'no te lo podemos comunicar, necesitamos que vengas', y ahí peor”.

El crudo relato de Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina

Luego, Daniela describió el viaje que realizó hasta el hospital, mientras intentaba llegar lo antes posible: “Voy en el auto, bajó las ventanillas, pongo las luces a todo lo que da para que me vean, yo llorando, no podía ver, se me caían las lágrimas solas. Tenía miedo de no llegar. En un momento digo 'pará, Thiago está en el hospital, yo tengo que llegar al hospital, tengo a mis dos hijas”.

Por último, la influencer recordó la angustia que sintió esa noche y la promesa que hicieron con el padre de sus hijas en medio de la difícil situación: “Esa noche para mí fue la noche más fea de toda mi vida. Se me moría el papá de mis hijas, mis hijas con un año y medio, yo sola. Con Dios nos prometimos que no importa si estamos juntos o separados, por favor que a nuestras hijas no les falte mamá y papá. Nos prometimos eso; él no me podía dejar sola con mis hijas de un año y pico”.