Daniel Avellaneda realizó un nuevo comentario homofóbico al aire de Radio Rivadavia y Baby Etchecopar lo frenó en seco: "No cometamos el mismo error"

Un tenso momento se vivió al aire de Radio Rivadavia cuando el periodista deportivo Daniel Avellaneda salió en comunicación con el programa de Baby Etchecopar para desmentir los rumores que circulaban en redes sociales sobre su presunta desvinculación de la emisora. Sin embargo, al intentar justificarse, el cronista volvió a incurrir en un comentario de tinte homofóbico y fue interrumpido de inmediato por el conductor.

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Todo comenzó cuando Baby Etchecopar le dio el pie para aclarar las versiones que indicaban que lo habían echado tras sus polémicos dichos contra Flor de la V. "Salió esta noticia en las redes y es preferible aclararlo a tiempo para que no sea nada más que rumores malignos. Parece que Flor de la V tuiteó algo así de que te habían echado y queríamos tu palabra", le planteó Baby al sacarlo al aire.

Avellaneda no tardó en calificar la información como un invento, pero al referirse a la conductora de Intrusos lanzó un despectivo "esta persona". "Es verso. Yo igual, por la misma vía que esta persona... tenía mala información. Evidentemente tiene que cambiar de proveedor de información porque le batieron mal, o lo que sea", arrancó diciendo el periodista.

Al escuchar la forma en que Avellaneda se refería a Flor de la V, una de las integrantes del equipo de Baby lo cruzó rápido al aire para frenarlo: "No, no. No volvamos a cometer el mismo error, Daniel".

Daniel Avellaneda asegura que no cometió "ningún error"

Lejos de rectificarse o retractarse, el conductor de La Oral Deportiva se mantuvo en sus trece y soltó: "Se equivocó. No, no, yo considero que no cometí ningún error". Ante esto, desde el estudio le bajaron la persiana al tema para evitar que la situación pasara a mayores, mientras Avellaneda intentaba cerrar su intervención remarcando que sigue al frente de su ciclo deportivo a las 20 horas.

El cruce rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde usuarios remarcaron la insistencia del periodista en desconocer la identidad de género y el trato respetuoso hacia la figura televisiva, en un episodio que volvió a encender la polémica en los pasillos de la radio.