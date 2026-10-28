Damián Betular se va de MasterChef: qué le ocurrió y quién lo reemplazaría.

Damián Betular podría alejarse temporalmente de MasterChef Celebrity durante el verano para enfocarse en su carrera teatral. El reconocido pastelero formaría parte de la temporada de Hairspray en Mar del Plata, un proyecto que implicaría reorganizar sus compromisos laborales y que podría modificar su presencia en el certamen gastronómico de Telefe.

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La información fue dada a conocer en Intrusos, donde señalaron que Betular se sumaría a la temporada teatral en la ciudad balnearia. Es precisamente su participación en el musical lo que generaría su eventual salida temporal del jurado.

La posibilidad genera expectativas entre los seguidores del reality, ya que Betular es una de las figuras más reconocidas del programa y se destaca por sus devoluciones, su experiencia en pastelería y ser uno de los personajes más carismáticos que tiene el ciclo.

Por el momento, no se confirmó oficialmente cómo se resolvería su participación en las grabaciones de MasterChef Celebrity durante ese período, ni si su eventual alejamiento sería reemplazado por otro jurado, aunque el hecho de esto haya sido revelado en Intrusos le otorgó otro peso al rumor. Otro de los que se corre es respecto a quien lo sustituiría y la principal apuntada es Dolli Irigoyen, quien en reiteradas ocasiones cumplió ese rol (incluso hace pocos programas atrás, tomando el lugar de Germán Martitegui).

De las cocinas al escenario: el desafío de Damián Betular

La incursión teatral de Betular comenzó con Hairspray, el musical dirigido por Fernando Dente en el que interpreta a Edna Turnblad. El espectáculo marcó un desafío artístico para el pastelero, que se animó a explorar una faceta diferente de su carrera profesional.

Tras su paso por el Teatro Coliseo de Buenos Aires, la producción tiene prevista una temporada de verano en Mar del Plata, en el Teatro Tronador. La obra forma parte de la cartelera de la temporada 2026-2027 y representa una nueva oportunidad para que Betular continúe desarrollándose sobre el escenario.

Damián Betular en su personaje de Hairspray.

El proyecto requiere una dedicación importante, tanto por las funciones como por los ensayos y los compromisos vinculados con la producción. Esa agenda podría entrar en tensión con las grabaciones del reality culinario, que demanda jornadas de trabajo específicas para completar sus emisiones.