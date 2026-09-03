Cúneo destrozó a Alejandro Fantino por defender el pluriempleo: "Pelotud..."

En su programa, Cúneo salió con todo contra los últimos dichos de Alejandro Fantino, quien había defendido el pluriempleo y cuestionado el uso de servicios como el gas, el aire acondicionado o el agua.

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Cuneo lo destruyó a Fantino

"Vamos a terminar con el absurdo, el ridículo discurso para el taxista pelotudo de CABA sobre si tenés derecho o no a usar el gas, el aire acondicionado o el agua. Lamentablemente, los servicios cuestan", disparó de entrada, para luego remarcar que "no alcanza con un solo trabajo".

El conductor recordó que Fantino había citado el testimonio de un youtuber que, en un informe grabado durante el Mundial de Estados Unidos, entrevistó a argentinos radicados en Miami, entre ellos un dueño de restaurante que aseguraba tener médicos trabajando de mozos.

Ante ese ejemplo, Cúneo redobló la apuesta con una comparación internacional: "Hay 1.400 millones de chinos que te desmienten, Fantino: tienen un solo trabajo y se vuelven a la casa". Y explicó que en China un médico puede además ser músico de una sinfónica "porque vive de médico", mientras que en la Argentina "el médico no necesita ir a tocar el violín porque no le alcanza el sueldo".

Sobre el caso puntual del médico convertido en mozo en Estados Unidos, el conductor apuntó contra la falta de rigor del relato de Fantino y explicó que, por regulaciones migratorias y de habilitación profesional, un médico extranjero "no llega a ejercer la medicina" sin completar antes trámites de ciudadanía y una revalidación de título que "te lleva 5 años y 80.000 dólares por año". Por eso, concluyó de manera filosa: "No es un médico yanqui el que está haciendo de mozo, Fantino: es un inmigrante con título de médico que labura de mozo en Estados Unidos... porque acá le pagan dos pesos".

Cúneo también cuestionó el ejemplo de España que había usado Fantino sobre el ahorro energético, al señalar que el país ibérico "tiene el tamaño de la provincia de Córdoba" y que su costo energético responde al import parity por no producir petróleo.

Y cerró apuntando contra el planteo de fondo: calificó de "bien suntuoso" la mirada sobre el aire acondicionado que, según dijo, ignora realidades como la de La Rioja, con "54 grados de calor a la sombra en verano". Para el conductor, detrás del discurso sobre el ahorro energético hay intereses empresariales concretos.