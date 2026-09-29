Cuántos hijos tiene la Negra Vernaci: así es Vicente Bonavetti y con quién lo tuvo

La Negra Vernaci construyó una extensa trayectoria en la radio y la televisión argentina, pero siempre mantuvo algunos aspectos de su vida privada lejos de los medios. Entre ellos se encuentra su maternidad y la historia de Vicente Bonavetti, el hijo que tuvo fruto de una relación que marcó una etapa importante de su vida.

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Quién es la Negra Vernaci

Elizabeth “La Negra” Vernaci es una de las figuras más reconocidas de la radiofonía argentina. Con una trayectoria vinculada especialmente a Rock & Pop, desarrolló un estilo caracterizado por el humor, la espontaneidad y una mirada directa sobre distintos temas de actualidad y entretenimiento.

A lo largo de su carrera, la conductora también se destacó por preservar determinados aspectos de su intimidad. La maternidad fue uno de ellos, especialmente durante los primeros años de vida de su hijo, cuando eligió mantenerlo alejado de la exposición mediática.

Vernaci fue madre por primera vez a los 40 años. El nacimiento de su hijo significó un cambio importante en su vida, aunque no implicó que abandonara su carrera profesional ni su actividad en los medios.

Cuántos hijos tiene la Negra Vernaci

La Negra Vernaci tiene un solo hijo: Vicente Bonavetti. Nació el 11 de septiembre de 2002, fruto de la relación que la conductora mantuvo con Martín Bonavetti, productor y quien en aquel momento se desempeñaba como director artístico de Canal 7.

La pareja había comenzado su relación en 1999 y, durante esos años, compartió el proyecto de formar una familia. Sin embargo, el nacimiento de Vicente estuvo acompañado por un cambio en la dinámica de la pareja.

Según contó la propia Vernaci en distintas oportunidades, la convivencia se volvió compleja después de la llegada del bebé y ambos decidieron separarse poco tiempo después. A pesar del final de la relación, mantuvieron un vínculo orientado a la crianza de su hijo.

Quién es Vicente Bonavetti, el hijo de la Negra Vernaci

Vicente Bonavetti creció lejos de la exposición que acompañó a su madre durante buena parte de su carrera. Vernaci tomó la decisión de preservar su intimidad y evitó convertir su vida personal en contenido habitual de los medios.

Durante su infancia, fueron escasas las imágenes públicas del joven. La conductora, sin embargo, compartió ocasionalmente algunos aspectos de su vínculo, especialmente relacionados con los viajes y la vida familiar.

El perfil reservado de Vicente continuó durante su adolescencia y juventud. A diferencia de su madre, su recorrido se desarrolló fuera de las cámaras y sin una búsqueda de protagonismo en el mundo del espectáculo.

La relación entre la Negra Vernaci y Martín Bonavetti

La historia entre la Negra Vernaci y Martín Bonavetti comenzó a fines de la década de 1990 y se extendió durante una etapa significativa de la vida de la conductora. La relación tuvo como consecuencia la llegada de Vicente, aunque la pareja terminó separándose después de convertirse en padres.

El final del vínculo no impidió que ambos priorizaran la crianza de su hijo. Con el paso de los años, Vernaci se ocupó especialmente de acompañar a Vicente y, al mismo tiempo, de establecer límites respecto de la exposición pública.

La maternidad también apareció ocasionalmente en sus entrevistas, donde la locutora habló sobre las transformaciones que atravesó desde el nacimiento de su único hijo. Así, Vicente creció acompañado por una madre reconocida por millones de oyentes, pero con una vida personal deliberadamente mantenida al margen de la fama.