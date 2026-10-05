Cuántos hijos tiene Germán Martitegui, chef y jurado de MasterChef Celebrity

El chef desarrolló una extensa carrera en la gastronomía argentina y alcanzó gran popularidad gracias a su participación en televisión.

German Martitegui es uno de los chefs más reconocidos de la televisión argentina y una de las figuras centrales de MasterChef Celebrity. Además de su trayectoria gastronómica, el jurado construyó una familia lejos de los modelos tradicionales y encontró en la paternidad una de las experiencias más importantes de su vida.

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Quién es German Martitegui, el chef de MasterChef Celebrity

German Martitegui nació el 16 de octubre de 1966 y desarrolló una extensa carrera dentro de la gastronomía argentina. Su trayectoria incluye la creación de restaurantes y diferentes proyectos relacionados con la cocina, además de su participación como jurado en los ciclos de MasterChef.

Su presencia en televisión lo convirtió en una figura reconocida por el público, aunque el chef suele mantener determinados aspectos de su vida personal alejados de la exposición. Entre ellos se encuentra su rol como padre, que comenzó varios años después de consolidarse profesionalmente.

La decisión de formar una familia llegó luego de un proceso personal que el propio Martitegui describió como meditado. En una entrevista con Clarín, explicó que tomó la determinación mientras participaba de las grabaciones de MasterChef Celebrity Kids.

El jurado de MasterChef Celebrity es padre de dos niños, Lorenzo y Lautaro, quienes nacieron en 2019 y tienen pocos meses de diferencia

Cuántos hijos tiene German Martitegui

German Martitegui tiene dos hijos , Lorenzo y Lautaro , quienes nacieron en 2019 mediante el método de subrogación de vientre. Los niños tienen apenas seis meses de diferencia y crecieron acompañados por una amplia red familiar y afectiva.

, y , quienes nacieron en 2019 mediante el método de subrogación de vientre. Los niños tienen apenas seis meses de diferencia y crecieron acompañados por una amplia red familiar y afectiva. El chef contó que el deseo de convertirse en padre apareció con fuerza después de los 40 años . En una entrevista expresó: “Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices”.

. En una entrevista expresó: “Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices”. Sobre su experiencia familiar, también definió su realidad como una “familia monoparental” y aseguró estar feliz con el camino elegido.

Cómo es la crianza de los hijos de German Martitegui

La alimentación ocupa un lugar central en la crianza de Lorenzo y Lautaro, algo que no resulta extraño teniendo en cuenta la profesión de su padre. Martitegui decidió inculcarles desde pequeños determinados hábitos vinculados con una alimentación saludable y consciente.

Los niños siguen una dieta vegetariana y el chef explicó que la elección responde a sus propios valores. En distintas oportunidades también señaló que sus hijos no consumen bebidas gaseosas ni dulce de leche.

La educación alimentaria forma parte de una mirada más amplia sobre la crianza, basada en la incorporación de valores y en el respeto por el entorno. El objetivo del chef es que sus hijos desarrollen desde pequeños una relación responsable con la comida.

Qué dijo German Martitegui sobre ser padre

La paternidad también implicó para German Martitegui una transformación personal. Al explicar cómo tomó la decisión, señaló en diálogo con Clarín: “Fue una decisión que vino muy de adentro, muy meditada y muy sentida, y también una necesidad”.

El chef agregó que la posibilidad de ser padre suele pensarse de manera diferente con el paso de los años: “Uno cuando es más joven no ve tanto la paternidad, pero después lo vas pensando. Si tenés la necesidad y creés que vas a ser un buen padre, adelante”.

El jurado de MasterChef Celebrity es padre de dos niños, Lorenzo y Lautaro, quienes nacieron en 2019 y tienen pocos meses de diferencia

La familia de Lorenzo y Lautaro

Más allá de la crianza junto a su padre, Lorenzo y Lautaro cuentan con una red afectiva integrada por abuelos, tíos y amigos. Para Martitegui, este entorno resulta fundamental para acompañar el crecimiento de los niños y favorecer su desarrollo emocional y social.

De esta manera, el chef de MasterChef Celebrity construyó una familia basada en el afecto, la educación y la alimentación consciente, mientras mantiene gran parte de su vida privada lejos de la exposición pública.