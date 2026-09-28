Así era de joven Germán Martitegui: las fotos del famoso cocinero y jurado de MasterChef

Una fotografía de juventud de Germán Martitegui sorprendió por su aspecto antes de convertirse en una figura de la televisión.

Con una extensa trayectoria en la gastronomía y una marcada presencia televisiva, Germán Martitegui se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la cocina argentina. Sin embargo, antes de convertirse en jurado de MasterChef, atravesó una etapa profesional muy diferente, que incluyó estudios universitarios y un trabajo en el sector bancario.

{{{htmlAmp}}}

Las fotos de Germán Martitegui cuando era joven

A lo largo de las distintas ediciones de MasterChef, Germán Martitegui construyó una imagen caracterizada por su seriedad y exigencia frente a los participantes. Esa personalidad también despertó interés entre los espectadores, que comenzaron a conocer distintos aspectos de su vida fuera de las cocinas del programa.

Tiempo atrás, el chef sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía de su juventud. La imagen permitió verlo con un aspecto muy diferente al actual: lucía una tupida melena y un marcado bronceado, detalles que rápidamente llamaron la atención de quienes siguen su trayectoria.

Antes de dedicarse a la gastronomía, Germán Martitegui estudió Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Crédito: Instagram Germán Martitegui

La fotografía retro mostró una faceta poco habitual del reconocido cocinero y permitió recorrer algunos momentos de su vida antes de convertirse en uno de los nombres más importantes de la gastronomía argentina.

Germán Martitegui estudió Relaciones Internacionales

Antes de dedicarse profesionalmente a la cocina, Germán Martitegui tomó un camino académico alejado de la gastronomía. Estudió Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Universidad de El Salvador y, posteriormente, trabajó en el sector bancario.

Su ingreso al mundo gastronómico se produjo a través de un emprendimiento de catering. En esa etapa conoció a la reconocida repostera Beatriz Chomnalez, quien tuvo un papel importante en su formación y lo impulsó a profesionalizar sus conocimientos culinarios.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó cuando tuvo que elegir entre continuar con la estabilidad que le ofrecía el trabajo bancario o aceptar una propuesta relacionada con la cocina en Bariloche. Finalmente, optó por la gastronomía y comenzó a construir el camino que años después lo llevaría a convertirse en una figura destacada del sector.

El chef construyó una extensa trayectoria antes de convertirse en uno de los jurados de MasterChef

La carrera gastronómica de Germán Martitegui

El inicio formal de la carrera profesional de Germán Martitegui se produjo en 1994, cuando se incorporó al equipo del reconocido chef Francis Mallmann. Esa experiencia significó un paso importante en su desarrollo dentro de la alta cocina.

Con el paso de los años, Martitegui comenzó a desarrollar sus propios proyectos. En 2001 abrió Olsen, su primer restaurante, emprendimiento que marcó el comienzo de una nueva etapa como chef y empresario gastronómico.

Su proyecto más emblemático llegaría posteriormente con Tegui. El restaurante se convirtió en uno de los establecimientos más reconocidos de su trayectoria y recibió importantes distinciones, hasta posicionarse entre los mejores restaurantes del mundo.

De los restaurantes a jurado de MasterChef

La carrera de Martitegui trascendió las cocinas profesionales y llegó a la televisión, donde se convirtió en una de las caras principales de MasterChef Argentina y sus distintas versiones.

Su participación como jurado lo acercó a un público masivo y consolidó una imagen televisiva basada en la evaluación técnica, la exigencia y el conocimiento gastronómico. Sin embargo, las fotografías de su juventud permiten descubrir una etapa anterior a esa exposición, cuando todavía estaba lejos de convertirse en uno de los chefs más conocidos del país.

Desde aquellos primeros trabajos hasta su lugar actual en la televisión, la trayectoria de Germán Martitegui estuvo marcada por diferentes decisiones profesionales que terminaron convirtiendo a la gastronomía en el eje central de su carrera.