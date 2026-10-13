Cuántos hijos tiene la China Suárez: cómo se llaman y con quién los tuvo

La China Suárez es madre de tres hijos: Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio Vicuña, hijos de Benjamín Vicuña.

La vida familiar de la China Suárez suele despertar interés por sus relaciones sentimentales y los cambios que atraviesa en el plano personal. La actriz formó una familia con dos reconocidos actores y es madre de tres hijos. En los últimos días, además, trascendieron versiones sobre un posible conflicto con Benjamín Vicuña por la escolarización de los más chicos.

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Cuántos hijos tiene la China Suárez y cómo se llaman

Eugenia la China Suárez tiene tres hijos: Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña. La actriz tuvo a su hija mayor durante su relación con Nicolás Cabré, mientras que los dos menores nacieron de su vínculo con el actor chileno Benjamín Vicuña.

A lo largo de los años, la artista compartió distintos momentos de su maternidad, aunque también procuró preservar algunos aspectos de la intimidad de sus hijos. Sus relaciones sentimentales y la dinámica familiar suelen generar repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente cuando surgen novedades vinculadas con sus exparejas.

Cada uno de los niños nació en una etapa diferente de la carrera profesional y la vida personal de la actriz, que construyó su familia mientras continuaba trabajando en televisión, cine y otros proyectos artísticos.

Quién es Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez

Rufina Cabré nació en julio de 2013, fruto de la relación entre la China Suárez y Nicolás Cabré. La actriz y el protagonista de distintas ficciones argentinas fueron pareja y, tras su separación, continuaron vinculados a través de la crianza de su hija.

Rufina es la mayor de los tres hermanos y, por lo tanto, tiene una historia familiar diferente de la de Magnolia y Amancio, que nacieron años después. Si bien la actriz suele compartir imágenes de su vida cotidiana en redes sociales, la exposición de los menores forma parte de una dinámica que combina publicaciones públicas con momentos reservados al ámbito familiar.

La relación entre Suárez y Cabré tuvo una etapa de gran repercusión mediática, aunque con el tiempo el foco también se trasladó a sus respectivas vidas personales y a la crianza de Rufina.

Cómo se llaman los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Magnolia Vicuña nació en febrero de 2018 y es la segunda hija de la actriz. Su nacimiento se produjo durante la relación entre Suárez y Benjamín Vicuña, con quien la artista compartió varios años de pareja.

El menor de los hermanos es Amancio Vicuña, nacido en julio de 2020. Tanto él como Magnolia son hijos de la actriz y del intérprete chileno, conocido por su trayectoria en producciones argentinas y extranjeras.

Tras la separación de la pareja, ambos quedaron vinculados por la crianza de sus dos hijos en común. Con el paso del tiempo, sus diferencias personales y las decisiones relacionadas con la organización familiar fueron objeto de comentarios en programas de espectáculos.

La China Suárez y Benjamín Vicuña estarían atravesando un desacuerdo por la escolarización de sus hijos, según versiones difundidas por el periodista Juan Etchegoyen

Qué se sabe del conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por la escuela

En los últimos días, trascendieron versiones sobre un posible desacuerdo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la escolarización de Magnolia y Amancio. La información fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que los niños llevarían meses sin asistir al colegio.

Según el relato del panelista de Nuevo Día, la actriz habría decidido que sus hijos menores dejaran de concurrir temporalmente a clases. Frente a esa situación, Vicuña habría evaluado recurrir a un nuevo equipo de abogados para abordar el tema.

De acuerdo con la información difundida, el actor tendría como prioridad que los niños retomen la escolaridad. Sin embargo, se trata de versiones periodísticas y no se aportaron detalles de una resolución judicial que confirme las medidas mencionadas.

El supuesto conflicto volvió a poner en el centro de la atención pública la organización familiar de la expareja, que comparte la crianza de Magnolia y Amancio desde su separación.