Cuántos hermanos tiene Susana Giménez: así son Patricio, Carolina y Federico

Susana Giménez tiene tres hermanos: Patricio, Carolina y Federico, quienes mantienen perfiles muy diferentes a los de la famosa conductora.

Aunque Susana Giménez es una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, su familia mantiene un perfil mucho más reservado. Fuera de las cámaras, la conductora tiene hermanos que desarrollaron carreras profesionales en ámbitos muy diferentes, desde la música hasta la comunicación y el mundo empresarial.

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Cuántos hermanos tiene Susana Giménez y quiénes son

La diva de la televisión argentina tiene tres hermanos: Patricio, Carolina y Federico Giménez Aubert. A diferencia de la conductora, que construyó una extensa trayectoria pública y se convirtió en una de las personalidades más populares del país, ellos eligieron caminos profesionales alejados del mundo del espectáculo.

Cada uno desarrolló su propia carrera y mantiene una relación diferente con la exposición mediática. Mientras uno alcanzó reconocimiento por su actividad artística, los otros dos se orientaron hacia el ámbito empresarial y académico.

A pesar de compartir el vínculo familiar con una de las mujeres más famosas de Argentina, sus perfiles son muy distintos y sus actividades profesionales se desarrollaron en sectores diversos.

Quién es Patricio Giménez, el hermano músico de Susana

Patricio Giménez es probablemente el hermano más conocido de Susana Giménez. A diferencia de Carolina y Federico, eligió desarrollar una carrera vinculada con la música y logró construir un recorrido artístico propio tanto en Argentina como en el exterior.

Su trayectoria profesional incluye experiencias en distintos países, entre ellos Brasil, Estados Unidos y México. A lo largo de los años, exploró diferentes géneros musicales, con especial interés por el jazz, la bossa nova y el flamenco.

Su propuesta artística se caracteriza por combinar influencias musicales variadas, en una carrera que le permitió presentarse y trabajar en distintos escenarios internacionales. Desde enero de 2021, Patricio reside en Uruguay, país en el que decidió establecerse y continuar con su vida lejos del ritmo cotidiano de los medios argentinos.

Si bien su apellido suele despertar interés por el vínculo con la conductora, su actividad profesional está centrada en la música y en el desarrollo de su identidad como artista.

Carolina Giménez Aubert: su carrera en comunicación y sus estudios

Carolina Giménez Aubert eligió un camino profesional relacionado con la comunicación institucional y el mundo empresarial. Es dueña de una importante agencia de comunicación que trabaja con compañías nacionales e internacionales de distintos sectores.

Entre las empresas vinculadas con su actividad se encuentran Boehringer Ingelheim, Syngenta, dedicada al desarrollo de productos agrícolas, y BNP Paribas, una de las entidades bancarias internacionales más reconocidas.

Desde la música hasta la comunicación institucional y el mundo tecnológico, cada uno construyó un camino propio.

Su formación académica también está relacionada con el área en la que desarrolla su actividad. Carolina se graduó como licenciada en Comunicación Institucional en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Además, amplió sus conocimientos con una diplomatura en Gestión de Redes Sociales en la escuela de posgrados de la Universidad Austral. Su recorrido combina formación universitaria, especialización y experiencia en el ámbito corporativo.

A diferencia de su hermana, su exposición pública es limitada y su actividad está enfocada principalmente en el desarrollo profesional.

Federico Giménez Aubert: el hermano empresario que mantiene un perfil bajo

Federico Giménez Aubert es quien conserva el perfil más reservado dentro de los hermanos de Susana. Por decisión propia, mantiene su vida privada alejada de la atención mediática e incluso tiene sus redes sociales configuradas para limitar el acceso del público.

En el ámbito académico, se graduó como ingeniero industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una formación que luego trasladó al sector tecnológico.

Actualmente, se desempeña como CEO y cofundador de una empresa de tecnología. Su carrera está vinculada con el desarrollo empresarial y la innovación, lejos de los escenarios y las cámaras que acompañaron gran parte de la trayectoria de su hermana.

De esta manera, los tres hermanos de Susana Giménez construyeron recorridos muy diferentes: Patricio en la música, Carolina en la comunicación corporativa y Federico en el sector tecnológico. Aunque comparten un vínculo con una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, cada uno consolidó su propio camino profesional.